गोरखपुर के गुलरिहा में बनेगा 50 करोड़ का अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, नगर निगम ने तैयार की नई DPR

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर के खेल ढांचे को मजबूत करने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में नगर निगम एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। गुलरिहा क्षेत्र में करीब 50 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कांप्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित है।

नगर निगम ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को नए सिरे से तैयार कर लिया है और इसे जल्द ही शासन को भेजने की तैयारी चल रही है। शासन से स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

यह स्पोर्ट्स कांप्लेक्स आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, ताकि गोरखपुर के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर तैयारी कर सकें। परियोजना का मुख्य उद्देश्य इंडोर खेलों को बढ़ावा देना है। अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा के अनुसार, इस कांप्लेक्स के बनने से युवाओं और खिलाड़ियों को एक ही परिसर में विभिन्न खेल और फिटनेस सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे उनकी प्रतिभा को निखारने में मदद मिलेगी।

इस स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में बेसमेंट के साथ ग्राउंड फ्लोर और चार अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण किया जाएगा। बेसमेंट में एक बड़ा मल्टीपर्पज हाल प्रस्तावित है, जहां खेल गतिविधियों के साथ-साथ सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा सकेगा। इसके अलावा नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए परिसर में आठ दुकानें भी बनाई जाएंगी।