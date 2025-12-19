Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर के गुलरिहा में बनेगा 50 करोड़ का अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, नगर निगम ने तैयार की नई DPR

    By Rajeev Ranjan Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 11:36 AM (IST)

    गोरखपुर में खेल ढांचे को मजबूत करने के लिए गुलरिहा क्षेत्र में 50 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। नगर निगम ने विस्तृत प ...और पढ़ें

    Hero Image

    गोरखपुर नगर निगम। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर के खेल ढांचे को मजबूत करने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में नगर निगम एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। गुलरिहा क्षेत्र में करीब 50 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कांप्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नगर निगम ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को नए सिरे से तैयार कर लिया है और इसे जल्द ही शासन को भेजने की तैयारी चल रही है। शासन से स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

    यह स्पोर्ट्स कांप्लेक्स आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, ताकि गोरखपुर के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर तैयारी कर सकें। परियोजना का मुख्य उद्देश्य इंडोर खेलों को बढ़ावा देना है। अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा के अनुसार, इस कांप्लेक्स के बनने से युवाओं और खिलाड़ियों को एक ही परिसर में विभिन्न खेल और फिटनेस सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे उनकी प्रतिभा को निखारने में मदद मिलेगी।

    इस स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में बेसमेंट के साथ ग्राउंड फ्लोर और चार अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण किया जाएगा। बेसमेंट में एक बड़ा मल्टीपर्पज हाल प्रस्तावित है, जहां खेल गतिविधियों के साथ-साथ सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा सकेगा। इसके अलावा नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए परिसर में आठ दुकानें भी बनाई जाएंगी।

    यह भी पढ़ें- वीसी बंगले के पास बनेगा पांच मंजिला आधुनिक कांप्लेक्स, बेसमेंट में पार्किंग, ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें और ऊपर फ्लैट, खरीद सकेंगे लोग

    ग्राउंड फ्लोर और ऊपरी मंजिलों पर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए कई अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यहां बालिंग एरे, प्लेयर्स लाउंज और तेजी से लोकप्रिय हो रहे पिकल बाल खेल के लिए विशेष कोर्ट बनाए जाएंगे। बच्चों के लिए अलग से किड्स जोन, पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए कैरम हाल और शूटिंग अभ्यास के लिए आधुनिक शूटिंग रूम भी प्रस्तावित है।

    फिटनेस को ध्यान में रखते हुए एरोबिक्स हाल, अत्याधुनिक जिम, शावर और चेंजिंग एरिया की भी व्यवस्था की जाएगी। युवाओं में लोकप्रिय हो रहे बाक्स क्रिकेट के लिए भी अलग से स्थान निर्धारित किया गया है। अपर नगर आयुक्त ने बताया कि इस स्पोर्ट्स कांप्लेक्स के निर्माण से न सिर्फ शहर की खेल प्रतिभाओं को मंच मिलेगा, बल्कि गुलरिहा क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी।