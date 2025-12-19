वीसी बंगले के पास बनेगा पांच मंजिला आधुनिक कांप्लेक्स, बेसमेंट में पार्किंग, ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें और ऊपर फ्लैट, खरीद सकेंगे लोग

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नगर निगम की ओर से वीसी बंगले के पास एक आधुनिक और बहुउद्देश्यीय पांच मंजिला कांप्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। पहले यहां केवल दो मंजिला कांप्लेक्स बनाने की योजना थी, लेकिन नगर आयुक्त के निर्देश के बाद इसकी प्लानिंग में बदलाव कर दिया गया है।

नए प्रस्ताव के तहत अब इस स्थान पर व्यावसायिक और आवासीय सुविधाओं से युक्त बहुमंजिला इमारत बनाई जाएगी, जिससे नगर निगम की आय बढ़ने के साथ-साथ शहरवासियों को भी सुविधाएं मिलेंगी। प्रस्तावित कांप्लेक्स के बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, ताकि यहां यातायात और पार्किंग की समस्या न हो। ग्राउंड फ्लोर पर दुकानों का निर्माण किया जाएगा, जहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होंगी। फर्स्ट फ्लोर को कार्यालय उपयोग के लिए विकसित किया जाएगा, जिससे सरकारी और निजी संस्थानों को एक सुव्यवस्थित स्थान उपलब्ध हो सके।

इसके ऊपर की तीन मंजिलों पर आवासीय फ्लैट बनाए जाएंगे। इन मंजिलों में 2 बीएचके, 3 बीएचके और 4 बीएचके फ्लैट प्रस्तावित हैं, जिन्हें शहर के लोग खरीद सकेंगे। इससे शहर के मध्य क्षेत्र में आधुनिक आवास की उपलब्धता बढ़ेगी और मध्यम एवं उच्च वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा।