सुनिये वित्त मंत्री जी: अभी भी दूर है दिल्ली, आगरा व पुरी की राह भी मुश्किल, गोरखपुर से दिल्ली के लिए रोजाना सिर्फ दो ट्रेन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य रेलमार्ग लखनऊ-गोरखपुर-छपरा पर ट्रेनें 110 किमी की रफ्तार से चलने लगी हैं। विद्युतीकरण के साथ दोहरीकरण भी पूरा हो गया है। अब तीसरी और चौथी लाइन की बात हो रही है। गति बढ़ाने के लिए आटोमेटिक ब्लाक सिग्नल सिस्टम और 'कवच' भी लगने लगे हैं। इसके बाद भी गोरखपुर से दिल्ली बहुत दूर है।

आगरा व पुरी की राह मुश्किल होती जा रही है। दिल्ली की राह तो पहाड़ चढ़ने जैसी हो गई है। वर्ष पर्यंत यात्रियों को कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा। दीपावली, छठ और होली ही नहीं, प्लेटफार्म नंबर नौ पर अब रोजाना दिल्ली जाने वाले लोगों की लाइन लगने लगी है। घंटों लाइन लगाने के बाद जनरल टिकट के यात्रियों को सीट नहीं मिल रही।

पूर्वांचल (गोरखपुर व बस्ती मंडल) ही नहीं बिहार व नेपाल के लोग भी परेशान हैं। दिल्ली ही नहीं आगरा, पुरी व गोवा के लिए भी नई ट्रेन की जरूरत है। छात्र आगरा के लिए वंदे भारत की मांग रहे हैं तो श्रद्धालु पुरी के लिए ट्रेन की आस लगाए बैठे हैं। यद्यपि, गोरखपुर से दिल्ली और आगरा के लिए वंदे भारत का प्रस्ताव तैयार है। देखना है कि आगामी बजट में इन ट्रेनों को हरी झंडी मिलती है या नहीं।