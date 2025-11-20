Hamirpur Murder: भतीजे ने चाची को कुल्हाड़ी से काटा, दिनदहाड़े हत्या से सनसनी
हमीरपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना में, एक भतीजे ने दिनदहाड़े अपनी चाची की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। यह घटना चाची के घर के सामने हुई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। हत्या का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। घर में अकेली रह रही चाची की भतीजे ने दिनदहाड़े गुरुवार की सुबह उसी के घर के सामने बीचसड़कपर कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। घटना के दौरान ग्रामीणों की भीड़ लग गई। कुछ ग्रामीणों ने बचाने का भी प्रयास किया। लेकिन आरोपित ने ग्रामीणों पर भी कुल्हाड़ी सेहमलाकरने का प्रयास किया। जिस पर लोगों ने अपने कदम वापस कर लिए। इस घटना से पूरे गांव में खलबली मची हुई है। घटना की सूचना मिलने पर मौदहा पुलिस व फील्ड यूनिट की टीम जांच के लिए पहुंची है।
गुरुवार की सुबह करीब 11 बजे बजेमौदहा कोतवाली के करहिया गांव में उस समय खलबली मच गई। जब गांव निवासी 60 वर्षीय कल्ली पत्नी मिड़वा उर्फ मेड़ेलाल के भतीजे धर्मेंद्र ने उसकी कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ प्रहार कर हत्या कर दी। घर के सामने बीच रोड पर दिनदहाड़े हुई इस हत्या से ग्रामीण सन्न रह गए।
कुछ ग्रामीणों ने बचाने का भी प्रयास किया। लेकिन हत्यारोपित ने उन पर भी कुल्हाड़ी से हमला करने का प्रयास किया। जिस पर ग्रामीण पीछे हट गए। घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया है। घटना की सूचना मिलने पर मौदहा कोतवाली पुलिस व फील्डयूनिट की टीम जांच के लिए पहुंची है।
कोतवाल उमेश सिंह ने बताया कि घटना स्थल की जांच की जा रही है। अभी घटना होने का कारण स्पष्ट नही हो सका है। वहीं आरोपित की तलाश की जा रही है। मृतका का पति व बच्चे कानपुर में रहते है। घटना के समय वह घर में अकेली थी।
