यूपी के इस जिले में आवारा कुत्तों के लिए नगर निगम बनाएगा आश्रय स्थल, जल्द शहर के बाहरी इलाके में उपलब्ध होगी भूमि

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। केंद्र सरकार के सख्त आदेश के बाद नगर निगम शहर के आवारा कुत्तों की समस्या से निजात के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। आवारा कुत्तों को रखने के लिए नगर निगम डाग पाउंड (आश्रय स्थल) बनाएगा। इसके लिए निगम के स्वास्थ्य विभाग ने 3500 वर्ग मीटर (37,660 वर्ग फुट) भूमि की मांग की है। एबीसी सेंटर में संख्या अधिक होने के बाद नगर निगम सड़कों पर घूमने वाले, लावारिस और छोड़े गए कुत्तों को इस डाग पाउंड में रखेगा।

शहर में आए दिन आवारा कुत्तों के काटने और उनके उत्पात मचाने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिससे लोग भयभीत हैं। जिला अस्पताल के आकड़ों के अनुसार कुत्तों के द्वारा काटने के रोजाना करीब 300 मामले आते हैं। इनमें काफी संख्या बच्चों और बुजुर्गों की होती है।

लोगों की शिकायतों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश और केंद्र सरकार के निर्देश के क्रम में निगम ने इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की दिशा में काम शुरू किया है। इस डाग पाउंड के बन जाने से न केवल लोगों को आवारा कुत्तों से निजात मिलेगी, बल्कि इन बेसहारा जानवरों को भी एक सुरक्षित और संरक्षित आश्रय मिल पाएगा।

केंद्र सरकार ने सभी स्थानीय निकायों को आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसी के मद्देनजर, निगम ने यह पहल की है। केंद्र सरकार का मानना है कि इस तरह के आश्रय स्थल न केवल पशु क्रूरता को रोकेंगे, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।