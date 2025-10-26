खराब लाइटें जल्द हो सके ठीक, गोरखपुर नगर निगम ने मांगे 73 लाख

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर की विभिन्न सड़कों पर लगीं विक्टोरिया और स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव के लिए नगर निगम ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) से 73,18,130 रुपये की मांग की है। धनराशि उपलब्ध होने पर ही नगर निगम इन लाइटों के हस्तांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। नगर निगम ने पीडब्ल्यूडी को इस संबंध में एक पत्र भेजा है, जिसमें अलग-अलग मार्गों पर किए जाने वाले अनुरक्षण कार्यों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है।