UP के इस जिले में औद्योगिक विकास के लिए 400 एकड़ भूमि का होगा अनिवार्य अर्जन, अधिग्रहण को सरकार की मंजूरी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर शहर से सटे इलाकों में विकास की गति को तेज करने के लिए गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) एक महत्वपूर्ण परियोजना पर काम कर रहा है। गीडा ने दो तहसीलों, सदर और सहजनवा, के चार गांवों राउतपार, झुंगिया, मल्हीपुर और एकला में कुल 155 हेक्टेयर से अधिक यानी करीब 400 एकड़ भूमि के अनिवार्य अर्जन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

यह अधिग्रहण गीडा के विस्तार योजना का हिस्सा है, जिसका मुख्य लक्ष्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध कराना है। जिन विशिष्ट गांवों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है, उनमें सदर तहसील का राउतपार उर्फ सरैया (18.837 हेक्टेयर), और सहजनवा तहसील के झुंगिया (55.210 हेक्टेयर), मल्हीपुर (40.121 हेक्टेयर) और एकला (41.422 हेक्टेयर) शामिल हैं।