गोरखपुर में मेला देखने गए किशोर की पीट-पीटकर हत्या, भीड़ ने बचाने आए साथियों को भी पीटा

गोरखपुर में दशहरा मेले में बनकटिया गांव के किशोर आकाश निषाद की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। बाइक से एक व्यक्ति को मामूली चोट लगने पर विवाद हुआ जिसके बाद भीड़ ने आकाश और उसके साथियों पर हमला कर दिया। तीन अन्य किशोर गंभीर रूप से घायल हैं और मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। घटना के बाद गांव में तनाव है और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दशहरा मेले की रौनक सोमवार देर खून-खराबे में बदल गई। बनकटिया गांव के किशोर मेला देखने आए थे, तभी बाइक से एक व्यक्ति को मामूली चोट लगने पर विवाद इतना बढ़ा कि 14 वर्षीय आकाश निषाद की भीड़ ने पीट-पीट कर हत्या कर दी।

बचाने आए तीन अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से गांव में गुस्से का माहौल है। पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। घटना सोमवार की देर रात उस समय हुई जब आकाश निषाद, विशाल निषाद (15) पुत्र विनोद निषाद, निक्की निषाद और रंजीत निषाद बाइक से मेला देखने सहजनवा कस्बे में गए थे। बताया जा रहा है कि रास्ते में बाइक से एक व्यक्ति को हल्की चोट लग गई।

इस पर कुछ लोगों ने आकाश को पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। साथी को बचाने के लिए विशाल, निक्की और रंजीत दौड़े तो उनके ऊपर भी हमला कर दिया। सूचना पर सहजनवा पुलिस मौके पर पहुंची और लहूलुहान चारों किशोरों को सीएचसी सहजनवा लाया। हालत गंभीर होने पर तीनों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, यहां चिकित्सकों ने आकाश को मृत घोषित कर दिया, जबकि विशाल, निक्की और रंजीत का इलाज चल रहा है।

घटना की खबर मिलते ही बनकटिया गांव में मातम छा गया। ग्रामीणों में गुस्सा है और कस्बे के लोगों के खिलाफ आक्रोश दिख रहा है। घटनास्थल पर अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।