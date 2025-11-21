गोरखपुर में प्रेमी को छुड़ाने थाने पहुंची किशोरी, गेट से उठा ले गए परिजन
पीपीगंज में एक किशोरी अपने प्रेमी को बचाने के लिए थाने पहुंची, जिसे परिजनों ने चोर समझकर पुलिस को सौंप दिया था। थाने के बाहर रिश्तों का ऐसा टकराव हुआ कि परिजन किशोरी को जबरदस्ती घर ले गए। पुलिस ने युवक का शांति भंग में चालान कर दिया, क्योंकि किसी भी पक्ष ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई।
संवाद सूत्र, पीपीगंज। किशोरी से मिलने पहुंचे युवक को परिजनों ने चोर बताकर पुलिस के हवाले कर दिया,लेकिन अगले ही दिन वही किशोरी आंसू और जिद के साथ युवक को बचाने थाने पहुंच गई। थाना गेट पर रिश्तों की खींचतान ऐसी हुई कि गुस्साए परिजन किशोरी को पीटते हुए कार में बैठाकर घर लेकर चले गए।कोई प्रार्थना पत्र न मिलने पर पीपीगंज पुलिस ने युवक का शांतिभंग की आशंका में चालान कर दिया।
पीपीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की 17 वर्षीय किशोरी से गुलरिहा थाना क्षेत्र के एक युवक का प्रेम प्रसंग चल रहा था।बुधवार की दोपहर युवक उससे मिलने किशोरी के घर जा पहुंचा।परिजनों ने युवक को घर के भीतर देखा, वे भड़क उठे। शोर मचाकर उसे पकड़ लिया और 112 नंबर पर काल कर दिया कि घर में चोर घुस आया है। पीआरवी टीम पहुंची और युवक को थाने ले गई।
गुरुवार सुबह किशोरी थाना गेट पर पहुंच गई।बाहर खड़े पुलिसकर्मियों से कह रही थी कि युवक चोर नहीं, मेरा दोस्त है...उसे छोड़ दीजिए।लड़की की बात सुनकर पुलिसकर्मी चकित रह गए। किशोरी बार-बार युवक को छोड़ने की गुहार लगा रही थी।
इसी बीच किशोरी के स्वजन भी थाने पहुंचे। गेट पर खड़ी किशोरी को पकड़कर जबरन कार में बैठाकर घर ले गए। थाने पर मौजूद लोग यह सब देखकर हतप्रभ रह गए। दोपहर बाद पुलिस ने युवक का शांति भंग की आशंका में चालान कर दिया। घटना के संबंध में न लड़की के परिवार ने कोई शिकायत दी और न युवक ने।
