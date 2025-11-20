गोरखपुर रूट की ट्रेनों का बदलेगा रूट, ये रही पूरी लिस्ट
पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में गोंडा-बुढ़वल खंड पर 11 किमी लंबी तीसरी लाइन का निर्माण पूरा हो गया है। कमीशनिंग के लिए दो से पांच दिसंबर तक नान इंटरलाकिंग का कार्य होगा। पांच दिसंबर को रेल संरक्षा आयुक्त निरीक्षण करेंगे, जिसके चलते बाराबंकी-गोंडा-मनकापुर सेक्शन की कई ट्रेनें चार दिसंबर को बदले रूट से चलेंगी। कुछ ट्रेनें देरी से भी चलेंगी।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के गोंडा-बुढ़वल खंड पर घाघरा घाट-चौकाघाट-बुढ़वल स्टेशन के मध्य 11 किमी. लंबी तीसरी लाइन का निर्माण पूरा हो गया है। इस लाइन की कमीशनिंग के लिए दो से पांच दिसंबर तक नान इंटरलाकिंग का कार्य होगा। पांच दिसंबर को रेल संरक्षा आयुक्त संरक्षा निरीक्षण करेंगे। इस कारण बाराबंकी-गोंडा-मनकापुर सेक्शन की कई ट्रेनें चार दिसंबर को बदले रूट से चलेंगी।
इन ट्रेनाें का बदलेगा रूट
बाराबंकी-अयोध्या कैंट-मनकापुर
ट्रेन -आरंभिक तिथि
12512 तिरुवनन्तपुरम उत्तर-गोरखपुर एक्सप्रेस दो दिसंबर
15212 अमृतसर-दरभंगा एक्सप्रेस तीन दिसंबर
12598 मुंबई -गोरखपुर एक्सप्रेस तीन दिसंबर
15652 जम्मूतवी-गुवाहाटी एक्सप्रेस तीन दिसंबर
06529 सर. एम. विश्वेश्वरैय्या बेंगलुरू-गोमतीनगर स्पेशल एक दिसंबर
15065 गोरखपुर-पनवेल एक्सप्रेस चार दिसंबर
15707 कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस तीन दिसंबर
15066 पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस तीन दिसंबर
देर से चलेंगी यह ट्रेनें
15653 गुवाहाटी-जम्मूतवी एक्सप्रेस गुवाहाटी से तीन दिसंबर को 90 मिनट, 15204 लखनऊ जंक्शन-बरौनी एक्सप्रेस चार दिसंबर को लखनऊ जंक्शन से 90 मिनट 15032 लखनऊ जंक्शन-गोरखपुर एक्सप्रेस ऐशबाग से 75 मिनट देरी से चलेगी। यह ट्रेन 20 नवंबर से 22 दिसंबर तक ऐशबाग से चलेगी।
