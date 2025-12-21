गोरखपुर में आयकर विभाग की जांच में 500 करोड़ की कर चोरी के मिले साक्ष्य, जल्द कारोबारियों को भेजा जाएगा नोटिस

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। आयकर विभाग की ओर से पिछले पांच दिनों से जारी सर्च आपरेशन की कार्रवाई शनिवार को पूरी हो गई। सभी छह जगहों पर टीम जांच पूरी कर आयकर विभाग की टीम शनिवार को लौट गई।

विभाग की विभिन्न टीमों ने छह बड़े व्यापारिक समूहों के आवास और प्रतिष्ठानों पर की गई इस सर्च आपरेशन में 500 करोड़ रुपये की अघोषित आय और वित्तीय अनियमितताओं के पुख्ता साक्ष्य जुटाने का दावा किया जा रहा है।

वहीं, टीम पहले ही करीब 72 लाख रुपये नकदी के अलावा जेवरात और दस्तावेज पहले ही जब्त किए जा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार, यह सर्च आपरेशन रविवार तक औपचारिक रूप से पूरा हो सकता है।



रियल एस्टेट, खाद्य तेल और शराब कारोबार में मुख्य गड़बड़ियां

आयकर विभाग की इस कार्रवाई का केंद्र रियल एस्टेट, खाद्य तेल और शराब कारोबार से जुड़े समूह रहे हैं। जांच के दौरान इन तीनों क्षेत्रों में सबसे अधिक अनियमितताएं पाए जाने की बात सामने आई है। रियल एस्टेट सेक्टर में अघोषित नकद लेनदेन और कम दरों पर रजिस्ट्री के साक्ष्य मिलने की खबरें हैं। वहीं, खाद्य तेल और शराब के कारोबार में बिलों में हेरफेर कर करोड़ों रुपये के मुनाफे को छुपाने की आशंका जताई जा रही है।



साक्ष्यों का पुलिंदा: 10 हजार पन्नों से अधिक के दस्तावेज



जांच की व्यापकता को देखते हुए, आयकर विभाग की टीमों ने पांच दिनों में 10 हजार से अधिक पन्नों के दस्तावेज जब्त किए हैं और उनकी फोटोकापी कराई है। अधिकारियों ने प्रतिष्ठानों से संदिग्ध बही-खाते, डायरियां और डिजिटल डेटा बरामद किया है। इन दस्तावेजों में अघोषित लेनदेन और निवेश का ब्योरा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। विभाग की कई टीमें इन दस्तावेजों की गहन जांच कर रही हैं।