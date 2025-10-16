गोरखपुर में लूट के आरोपित पांच निलंबित पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी का रास्ता साफ, HC ने हटाया स्टे

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गीडा क्षेत्र में व्यापारी से 90 हजार रुपये की लूट के मामले में निलंबित दरोगा शुभम श्रीवास्तव समेत पांच पुलिसकर्मियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक (स्टे) को हटा दिया।

इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपितो की गिरफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है। उधर, स्टे हटने की सूचना मिलते ही आरोपित पुलिसकर्मी घर से फरार हो गए हैं। वहीं, उनके स्वजन अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं।

नौ अगस्त को बेलीपार क्षेत्र में पिछौरा निवासी (वर्तमान में राजस्थान में रहने वाले) व्यापारी रविशंकर को कार सवार पुलिसकर्मियों ने अगवा कर 90 हजार रुपये लूट लिए थे। मामले की जांच के बाद नौसड़ चौकी इंचार्ज शुभम श्रीवास्तव, महिला दरोगा आंचल, सिपाही प्रवीण यादव, राजेश चौधरी और सुभाष यादव को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू की गई थी।