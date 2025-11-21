Language
    गोरखपुर में शिक्षक के ठीकेदार बेटे ने नाबालिग साथियों संग छात्र का किया था अपहरण, मच गया था हड़कंप

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 12:42 PM (IST)

    गोरखपुर में एक छात्र के अपहरण के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की है। छात्र के बरामद होने के बाद, उसके भाई की शिकायत पर आशुतोष सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने दो नाबालिगों को गिरफ्तार किया है और मुख्य आरोपी की तलाश जारी है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। छात्र का अपहरण करने के पहले आरोपित आशुतोष ने अपने नाबालिग साथियों से उसकी रेकी कराई थी। इसके बाद वह कार लेकर फिजिक्स वाला कोचिंग के बाहर पहुंचा। फिर उन्हीं साथियों को भेजकर बातचीत के लिए बुलाया और कार में जबरन बैठाकर अपहरण कर लिया। पुलिस की घेराबंदी के पहले आरोपितों ने छात्र को चाकू दिखाकर बंधक बना कार में ही उसे पीटा। इसके बाद खुद को घिरता देख चलती कार से फेंककर भागने लगे।

    बिछिया के पास जब पुलिस ने कार को चारों तरफ से घेर लिया तो साथियों को छोड़ मुख्य आरोपित अशुतोष फरार हो गया। वे महराजगंज के पनियरा का रहने वाला है और ठीकेदारी करता है। इसके पिता शिक्षक पद से सेवानिवृत्त हो चुके है और बीमार हैं। पीड़ित छात्र के भाई की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों नाबालिगों को पकड़ लिया है।

    मूलरूप से महराजगंज का रहने वाला किशोर गोरखनाथ क्षेत्र में रहकर 11वीं की पढ़ाई करता है। साथ ही बैंक रोड स्थित फिजिक्स वाला कोचिंग में तैयारी करता है। छात्र के बड़े भाई शिवम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बुधवार कोचिंग के बाद जब उसका भाई बाहर निकला तो सफेद रंग की बलेनो कार सवार तीन युवकों ने जबरन उसे कार में बैठा लिया।

    रास्ते भर उसे चाकू दिखाकर मारपीट की। मुख्य आरोपित आशुतोष सिंह ने जान से मारने की नीयत से उसका गला दबाया, जिससे वह बेहोश हो गया। 112 पर सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई। कुछ ही देर बाद आरोपित छात्र को रेल म्यूजियम के पास मरणासन्न हालत में फेंककर भाग निकले। होश आने पर उसे थाने लाए, जहां मेडिकल कराया गया।

    लड़की से बातचीत को लेकर की वारदात
    पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपित आशुतोष की उसके जिले की एक लड़की से बातचीत होती थी। लेकिन, किसी कारण से उसकी अनबन हो गई। इसके बाद उसे पता चला था कि छात्र उस लड़की से बात करता है। इसके लिए उसने नाबालिग साथियों से रेकी कराई और फिर वारदात को अंजाम दिया। अपहरण के दौरान उसने छात्र से पूछा भी था कि लड़की से क्या बात होती है।

    कार में मिला आरोपित का क्रेडिट व डेबिट कार्ड
    कोतवाली प्रभारी छत्रपाल ने बताया कि पुलिस का दबाव बढ़ते ही आरोपित कार पीएसी कालोनी के पास छोड़कर भाग निकले थे। पुलिस ने कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर कार बरामद कर ली। कार की तलाशी ली गई तो उसके मुख्य आरोपित का पर्स, क्रेडिट, डेबिट कार्ड व अन्य दस्तावेज बरामद हुए। इसके बाद पुलिस की टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए घर पहुंची, लेकिन वह नहीं मिला। ऐसे में पुलिस ने आरोपित के शहर में ही छिपे होने की आशंका जाहिर करते हुए सर्विलांस की मदद से उसकी तलाश में जुटी है।


    बुधवार देर रात छात्र के बरामद होने के बाद उसके बड़े भाई की तहरीर पर आशुतोष सिंह समेत तीन नामजद व अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया है। दो नाबालिगों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं फरार मुख्य आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। जल्द ही वह पुलिस की गिरफ्त में होगा।

    अभिनव त्यागी, एसपी सिटी