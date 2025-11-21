गोरखपुर में शिक्षक के ठीकेदार बेटे ने नाबालिग साथियों संग छात्र का किया था अपहरण, मच गया था हड़कंप

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। छात्र का अपहरण करने के पहले आरोपित आशुतोष ने अपने नाबालिग साथियों से उसकी रेकी कराई थी। इसके बाद वह कार लेकर फिजिक्स वाला कोचिंग के बाहर पहुंचा। फिर उन्हीं साथियों को भेजकर बातचीत के लिए बुलाया और कार में जबरन बैठाकर अपहरण कर लिया। पुलिस की घेराबंदी के पहले आरोपितों ने छात्र को चाकू दिखाकर बंधक बना कार में ही उसे पीटा। इसके बाद खुद को घिरता देख चलती कार से फेंककर भागने लगे।

बिछिया के पास जब पुलिस ने कार को चारों तरफ से घेर लिया तो साथियों को छोड़ मुख्य आरोपित अशुतोष फरार हो गया। वे महराजगंज के पनियरा का रहने वाला है और ठीकेदारी करता है। इसके पिता शिक्षक पद से सेवानिवृत्त हो चुके है और बीमार हैं। पीड़ित छात्र के भाई की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों नाबालिगों को पकड़ लिया है।

मूलरूप से महराजगंज का रहने वाला किशोर गोरखनाथ क्षेत्र में रहकर 11वीं की पढ़ाई करता है। साथ ही बैंक रोड स्थित फिजिक्स वाला कोचिंग में तैयारी करता है। छात्र के बड़े भाई शिवम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बुधवार कोचिंग के बाद जब उसका भाई बाहर निकला तो सफेद रंग की बलेनो कार सवार तीन युवकों ने जबरन उसे कार में बैठा लिया।