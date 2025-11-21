पहली पत्नी से परेशान होकर युवक ने उठाया खतरनाक कदम, फंदे से लटककर दे दी जान

जागरण संवाददाता, बरेली। पहली पत्नी से परेशान युवक ने खिड़की की सरिया से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। स्वजन की तरफ से अभी तक कोई शिकायती पत्र नहीं दिया गया है। पुलिस का कहना है कि शिकायती पत्र मिलने के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी।

सुभाष नगर पुलिस के मुताबिक, प्रजापति कालोनी निवासी अमन पेट्रोलपंप पर सेल्समेन थे। वर्ष 2021 में अमन की शादी काजल के साथ हुई थी। दोनों पति पत्नी में विवाद चल रहा था। जिसकी वजह से काजल अलग रह रही थी। उनका मामला कोर्ट में विचाराधीन है।