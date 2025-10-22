Language
    गोरखपुर में छात्रा से संबंध बनाकर बनाया वीडियो, शादी तय होने पर दी एसिड फेंकने की धमकी

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 02:50 PM (IST)

    गोरखपुर के चिलुआताल इलाके में एक छात्रा को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने छात्रा के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर शादी तुड़वाने और एसिड फेंकने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। वहीं, चौरी चौरा में महिलाओं पर फब्तियां कसने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चिलुआताल क्षेत्र में किराए पर रहकर पढ़ाई कर रही एक छात्रा को युवक द्वारा ब्लैकमेल कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। आरोपित युवक ने पहले बातचीत के बहाने युवती से संबंध बनाया, फिर उसका फोटो और आपत्तीजनक वीडियो बनाकर शादी तोड़वाने की धमकी दी।

    विरोध करने पर युवती को एसिड फेंकने और जान से मारने की धमकी ने लगा। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित आकाश जायसवाल पर केस दर्ज कर उसकी तलाश में जुटी है।

    कुशीनगर जिले की रहने वाली पीड़िता की मां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी बेटी सिक्टैर में किराए के कमरे में रहकर जीएनएम का कोर्स कर रही थी। इसी दौरान उसकी जान-पहचान स्थानीय निवासी आकाश जायसवाल से हुई।

    बातचीत के दौरान आरोपित ने उसकी बेटी का फोटो व आपत्तीजनग वीडियो बना लिया। अब जब स्वजन ने बेटी की शादी तय की तो आरोपित वह वीडियो रिश्तेदारों को भेजकर शादी रुकवा दी। युवती एक अस्पताल में काम करती है, लौटते समय रास्ते में रोककर शादी करने का दबाव बना रहा है और इंकार करने पर एसिड फेंकने की धमकी दे रहा है।

    महिलाओं पर करता था अश्लील इशारे, पुलिस ने दबोचा

    सरैया में मंगलवार को राह चलती महिलाओं और लड़कियों पर अश्लील फब्तियां कसने और इशारे करने वाले युवक को चौरी चौरा थाना पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपित की पहचान आमकोल निवासी अमित यादव के रूप में हुई। पुलिस ने उसे मौके से दबोचते हुए सार्वजनिक स्थल पर अश्लील हरकत करने व अश्लील गीत गाने की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर राहत की सांस ली।