गोरखपुर में छात्रा से संबंध बनाकर बनाया वीडियो, शादी तय होने पर दी एसिड फेंकने की धमकी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चिलुआताल क्षेत्र में किराए पर रहकर पढ़ाई कर रही एक छात्रा को युवक द्वारा ब्लैकमेल कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। आरोपित युवक ने पहले बातचीत के बहाने युवती से संबंध बनाया, फिर उसका फोटो और आपत्तीजनक वीडियो बनाकर शादी तोड़वाने की धमकी दी।

विरोध करने पर युवती को एसिड फेंकने और जान से मारने की धमकी ने लगा। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित आकाश जायसवाल पर केस दर्ज कर उसकी तलाश में जुटी है।



कुशीनगर जिले की रहने वाली पीड़िता की मां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी बेटी सिक्टैर में किराए के कमरे में रहकर जीएनएम का कोर्स कर रही थी। इसी दौरान उसकी जान-पहचान स्थानीय निवासी आकाश जायसवाल से हुई।