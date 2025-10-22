गोरखपुर में दिवाली की रात दो पक्षों में कहासुनी के बाद लाठी-डंडा व रॉड से मारपीट, तीन घायल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चिलुआताल के सोनबरसा छोटका टोला में दीपावली की रात मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। सोमवार रात करीब साढ़े दस बजे दो पक्षों में कहासुनी के बाद लाठी-डंडे व राड से जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों से तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्रथम पक्ष के विजय चौहान ने पुलिस को बताया कि वह अपने घर से दूसरे घर सोने जा रहे थे, तभी गांव के खुसहाल ने फोन कर खलिहान बुलाया और गाली-गलौज शुरू कर दी। खलिहान पहुंचने पर अच्छेलाल और खुसहाल ने उनका गला पकड़ लिया और पंच व हाथ में पहने चुल्ला से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बीच-बचाव में आए उनके भाई भोलू के सिर पर भी गंभीर चोट आई है।