गोरखपुर में दिवाली की रात दो पक्षों में कहासुनी के बाद लाठी-डंडा व रॉड से मारपीट, तीन घायल
गोरखपुर के चिलुआताल में दीपावली की रात दो पक्षों में मामूली कहासुनी के बाद हिंसक झड़प हो गई। लाठी-डंडे और रॉड से हुई मारपीट में दोनों पक्षों के तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस सतर्कता बरत रही है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चिलुआताल के सोनबरसा छोटका टोला में दीपावली की रात मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। सोमवार रात करीब साढ़े दस बजे दो पक्षों में कहासुनी के बाद लाठी-डंडे व राड से जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों से तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
प्रथम पक्ष के विजय चौहान ने पुलिस को बताया कि वह अपने घर से दूसरे घर सोने जा रहे थे, तभी गांव के खुसहाल ने फोन कर खलिहान बुलाया और गाली-गलौज शुरू कर दी।
खलिहान पहुंचने पर अच्छेलाल और खुसहाल ने उनका गला पकड़ लिया और पंच व हाथ में पहने चुल्ला से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बीच-बचाव में आए उनके भाई भोलू के सिर पर भी गंभीर चोट आई है।
वहीं, दूसरे पक्ष के अच्छेलाल चौहान ने आरोप लगाया कि खुसहाल और विजय के बीच विवाद हो रहा था। जब उन्होंने बीच-बचाव करना चाहा तो बालेन्द्र, संतोष और विजय ने उन पर पंच और राड से हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है। गांव में एहतियातन पुलिस की सतर्कता बनी हुई है।
