    गोरखपुर में पशु तस्कर को छुड़ाने के लिए एसओजी टीम पर हमला, चार गिरफ्तार

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 12:15 PM (IST)

    गोरखपुर के पीपीगंज में पशु तस्कर को छुड़ाने के लिए ग्रामीणों ने एसओजी टीम पर हमला कर दिया। महिलाओं ने सिपाहियों को काटकर घायल कर दिया, जिससे तस्कर फरार हो गया। पुलिस ने 40 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें से चार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गांव में सन्नाटा पसरा है और पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

    संवाद सूत्र, पीपीगंज। पशु तस्कर को छुड़ाने के लिए बंजारा टोला में मंगलवार की रात एसओजी टीम पर हमला हो गया था। महिलाओं ने दांत से काटकर सिपाहियों को घायल कर दिया था, मौका देखकर तस्कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पीपीगंज थाना पुलिस हालात संभाले। इसके बाद 40 लोगों को हिरासत में लेकर थाने लाया गया।

    पूछताछ मे नौसाद, मुस्तफा, बेनजीर, रेहाना खातून निवासी जंगल बिहुली बंजारा टोला की पहचान की और केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को न्यायालय में पेश कर चारों को पुलिस ने जेल भेज दिया। इस घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा है। लोग ताला बंद कर घर से फरार है।

    पीपीगंज के वार्ड नंबर 12 स्थित बंजारा टोला का एक युवक पशु तस्करी मामले में फरार चल रहा था। मंगलवार को घर पर होने की सूचना पर रात 10 बजे एसओजी की टीम सादी वर्दी में पहुंची और उसे पकड़ लिया। तभी उसके स्वजन बदमाश-बदमाश कहते हुए शोर मचाने लगे। यह सुन आसपास के लोग भी जुट गए और एसओजी टीम से कहासुनी करने लगे।

    मामला बढ़ने पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरु कर दी। इसी बीच कुछ महिलाओं ने सिपाही के हाथ में काट लिया, इससे वह घायल हो गया। इधर पकड़ ढीली होते ही तस्कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पीपीगंज पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और किसी तरह स्थिति पर काबू पाया। सिपाही की तहरीर पर बुधवार की रात पीपीगंज पुलिस ने गांव से 40 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।

    गुरुवार को पूछताछ के दौरान वीडियो फुटेज और टीम की पहचान के आधार पर पुलिस ने उन चार आरोपितों की पुष्टि कर ली, जिन्होंने एसओजी टीम के साथ हाथापाई और विवाद किया था।

    थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि टीम से हाथापाई, विवाद और आरोपित को भगाने में शामिल चार लोगों पर केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। कुछ और आरोपितों की पहचान की जा रही है।