गोरखपुर में पशु तस्कर को छुड़ाने के लिए एसओजी टीम पर हमला, चार गिरफ्तार

संवाद सूत्र, पीपीगंज। पशु तस्कर को छुड़ाने के लिए बंजारा टोला में मंगलवार की रात एसओजी टीम पर हमला हो गया था। महिलाओं ने दांत से काटकर सिपाहियों को घायल कर दिया था, मौका देखकर तस्कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पीपीगंज थाना पुलिस हालात संभाले। इसके बाद 40 लोगों को हिरासत में लेकर थाने लाया गया।

पूछताछ मे नौसाद, मुस्तफा, बेनजीर, रेहाना खातून निवासी जंगल बिहुली बंजारा टोला की पहचान की और केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को न्यायालय में पेश कर चारों को पुलिस ने जेल भेज दिया। इस घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा है। लोग ताला बंद कर घर से फरार है।

पीपीगंज के वार्ड नंबर 12 स्थित बंजारा टोला का एक युवक पशु तस्करी मामले में फरार चल रहा था। मंगलवार को घर पर होने की सूचना पर रात 10 बजे एसओजी की टीम सादी वर्दी में पहुंची और उसे पकड़ लिया। तभी उसके स्वजन बदमाश-बदमाश कहते हुए शोर मचाने लगे। यह सुन आसपास के लोग भी जुट गए और एसओजी टीम से कहासुनी करने लगे।