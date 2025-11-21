लखीमपुर से रेस्क्यू बाघिन को भेजा गया गोरखपुर चिड़ियाघर, अब बाघों की संख्या हुई तीन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान (चिड़ियाघर) में एक और बाघिन भेजी गई है। इसे लखीमपुर के मझगई रेंज, नार्थ खिरी दुघवा टाइगर रिजर्व से रेस्क्यू किया गया है। यह बाघिन मनुष्यों के करीब आ चुकी थी और एक युवक पर हमला करने का मामला भी सामने आया था। वन विभाग की टीम रेस्क्यू आपरेशन में जुटी हुई थी।

उप निदेशक डा. योगेश प्रताप सिंह ने बताया कि बाघिन लगभग सात वर्ष की है और स्वभाव से काफी उग्र है। रेस्क्यू के बाद उसकी स्वास्थ्य जांच की गई और उसे गोरखपुर चिड़ियाघर भेज दिया गया।

चिकित्सक और जू कर्मी उसकी निगरानी कर रहे हैं। बाघिन के रेस्क्यू के बाद पशु अस्पताल में कुल रेस्क्यू बाघों की संख्या तीन हो गई है, जिसमें शावक भी शामिल हैं। इसके अलावा, 12 तेंदुआ भी रेस्क्यू कर यहां लाए गए हैं। सभी वन्यजीवों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही है।