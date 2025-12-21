सीएम ग्रिड योजना से गोरखपुर शहर की दो और सड़कें बनेंगी स्मार्ट, शासन को भेजा 71 करोड़ का प्रस्ताव
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर को और अधिक आधुनिक और व्यवस्थित बनाने की दिशा में नगर निगम एक और कदम उठाने जा रहा है। इस क्रम में शहर की दो और प्रमुख सड़कों को अब ‘स्मार्ट’ सड़कों के रूप में विकसित करने की तैयारी है। नगर निगम ने मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (सीएम ग्रिड) शहरी योजना के तहत लगभग 71 करोड़ रुपये की लागत वाला एक प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। महापौर डा. मंगलेश श्रीवास्तव एवं नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने यूरीडा के सीईओ को पत्र लिख कर महानगर की यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं वीआइपी आवागमन को सुगम बनाने पर जोर दिया है।
प्रस्ताव के अनुसार, वार्ड संख्या 80 के अंतर्गत राप्तीनगर स्थित भारत पेट्रोल पंप से लेकर हाइडिल तिराहे तक की सड़क का कायाकल्प किया जाएगा। हालांकि इस मार्ग की लंबाई केवल 470 मीटर है, लेकिन इसकी महत्ता और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इसके लिए लगभग 15.30 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। इस सड़क की चौड़ाई 24 मीटर है।
योजना का दूसरा और बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र से जुड़ा है। टीडीएम तिराहे से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे तक और फिर ट्रांसपोर्ट नगर रैन बसेरा रोड एवं वेंडिंग जोन रोड होते हुए एनएच-28 तक की करीब 1800 मीटर लंबी सड़क को स्मार्ट बनाया जाएगा।
इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 55 करोड़ रुपये तय की गई है। ट्रांसपोर्ट नगर व्यापारिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ऐसे में यहाँ सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण से मालवाहक वाहनों और स्थानीय व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस सड़क का 15 से 18 मीटर चौड़ी (आरओडब्ल्यू) है।
यह होती है स्मार्ट रोड की खासियत
सीएम ग्रिड योजना के तहत बनने वाली इन सड़कों पर केवल डामर की परत ही नहीं बिछाई जाएगी, बल्कि इन्हें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। बिजली के तारों और पाइपलाइनों के लिए अलग से डक्ट बनाए जाएंगे ताकि बार-बार सड़क खोदने की जरूरत न पड़े। पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित फुटपाथ और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सड़क किनारे पौधारोपण किया जाएगा। अत्याधुनिक स्ट्रीट लाइट और स्पष्ट दिशा-सूचक बोर्ड लगाए जाएंगे।
सीएम ग्रिड योजना के तहत दो सड़कों का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। स्वीकृति मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा।
-अमित कुमार शर्मा, मुख्य अभियंता, नगर निगम
