गोरखपुर में आज शोभायात्रा को लेकर जारी हुआ डायवर्जन, कई रास्तों पर नहीं चलेंगे वाहन

जागरण संवाददाता,गोरखपुर। महाराणा प्रताप इंटर कालेज से गुरुवार को निकलने वाली शोभायात्रा के चलते शहर की यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। यातायात पुलिस ने सुबह 10 बजे से लेकर शोभायात्रा समाप्त होने तक कई रूट पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया है।

शोभायात्रा की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को देखते हुए विस्तृत डायवर्जन प्लान जारी किया है,इस दौरान शोभायात्रा मार्ग पूरी तरह वाहनों के लिए बंद रहेगा और सभी प्रकार के वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से भेजा जाएगा। एसपी यातायात राजकुमार पांडेय ने बताया कि एंबुलेंस व आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों पर डायवर्जन से छूट रहेगी।