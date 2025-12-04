Language
    गोरखपुर में आज शोभायात्रा को लेकर जारी हुआ डायवर्जन, कई रास्तों पर नहीं चलेंगे वाहन

    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 07:35 AM (IST)

    गोरखपुर में आज शोभायात्रा के चलते यातायात में बदलाव किया गया है। शहर के कई मुख्य मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। यात्रियों को सलाह दी ग ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता,गोरखपुर। महाराणा प्रताप इंटर कालेज से गुरुवार को निकलने वाली शोभायात्रा के चलते शहर की यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। यातायात पुलिस ने सुबह 10 बजे से लेकर शोभायात्रा समाप्त होने तक कई रूट पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया है।

    शोभायात्रा की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को देखते हुए विस्तृत डायवर्जन प्लान जारी किया है,इस दौरान शोभायात्रा मार्ग पूरी तरह वाहनों के लिए बंद रहेगा और सभी प्रकार के वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से भेजा जाएगा। एसपी यातायात राजकुमार पांडेय ने बताया कि एंबुलेंस व आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों पर डायवर्जन से छूट रहेगी।

    इन रास्ताें पर रहेगा डायवर्जन

    • टीपी नगर से शहर की ओर आने वाले वाहन शास्त्री चौक होते हुए छात्रसंघ भवन होते हुए अपने गंतव्य तक जाएंगे।
    • घोष कंपनी से टाउनहाल की ओर जाने वाले वाहन शास्त्री चौराहा की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
    • विजय चौराहा से गणेश चौराहा होकर गोलघर आने वाले वाहनों को कालीमंदिर तिराहा की ओर मोड़ा जाएगा।
    • कालीमंदिर से गणेश चौराहा की ओर जाने वाले वाहन पुलिस लाइन तिराहा होते हुए रेलवे स्टेशन की ओर डायवर्ट किए जाएंगे।
    • जीएम तिराहा से गणेश चौक होते हुए हरिओमनगर तिराहा जाने वाले वाहन विश्वविद्यालय चौराहा की ओर भेजे जाएंगे।
    • आयकर भवन तिराहा से हरिओमनगर तिराहा जाने वाले वाहनों को पुराना आरटीओ तिराहा की ओर डायवर्ट किया गया है।
    • अम्बेडकर चौराहा से तमकुही तिराहा की ओर जाने वाले वाहन छात्रसंघ व रुस्तमपुर की ओर भेजे जाएंगे।