    गोरखपुर में आज तोड़ी जाएगी शिवपुर शहबाजगंज पुलिया, लागू किया गया डायवर्जन

    By Rajeev Ranjan Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 07:47 AM (IST)

    गोरखपुर में जल निगम द्वारा गोड़धोइया नाला निर्माण के लिए शिवपुर शहबाजगंज पुलिया को तोड़ा जाएगा। यातायात पुलिस ने डायवर्जन रूट को मंजूरी दी है। पूर्वी छोर के लोग मिलन चौक से संगम चौराहा होते हुए फातिमा बाईपास का उपयोग कर सकते हैं, जबकि पश्चिमी छोर के लोग आदित्यपुरी कॉलोनी से मायरा ब्यूटी सैलून तिराहे से एचएन सिंह चौराहा मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। 45 दिनों में पुलिया का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है।

    गोड़धोइया नाला।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जल निगम बृहस्पतिवार को गोड़धोइया नाला निर्माण के लिए शिवपुर शहबाजगंज में स्थित पुलिया को तोड़ेगा। ताकि उसे पुन: नए सिरे से बनाया जा सके। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन रूट भी स्वीकृत कर लागू कर दिया है।

    शिवपुर शहबाजगंज में स्थित पुलिया (दुर्गा माता मंदिर के पास) से काफी संख्या में लोगों का आवागमन होता है। नागरिकों को दिक्कत न हो, इसके लिए डायवर्जन रूट सुझाया गया है। जल निगम के सहायक अभियंता विनश चौधरी ने बताया कि शिवपुर सहबाजगंज के पूर्वी छोर के आमजन द्वारा मिलन चौक (अर्जुन कांप्लेक्स) के सामने से होते संगम चौराहा फातिमा बाईपास वाले डायवर्जन रूट का प्रयोग किया जा सकता है।

    इसके अलावा शिवपुर शहबाजगंज रोड होते हुए महुआ तिराहा (गीता वाटिका) रोड का प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह शिवपुर शहबाजगंज के पश्चिमी छोर के नागरिक आदित्यपुरी कालोनी निकट दुर्गा माता मंदिर, सहयोग प्रोविजन स्टोर के सामने से होते हुए मायरा ब्यूटी सैलून तिराहे से एचएन सिंह चौराह (मेडिकल रोड) का प्रयोग कर सकते हैं।

    इसी तरह मायरा ब्यूटी सैलून तिराहे से धर्मपुर होते हुए गीता वाटिका रोड का प्रयोग कर सकते हैं। अधिशासी अभियंता पंकज कुमार ने बताया कि डायवर्जन मार्ग पर नागरिकों की सुविधा के लिए साइनेज भी लगाए गए हैं। कोशिश रहेगी कि 45 दिन में पुलिया का निर्माण कार्य पूर्ण कर उसे आवागमन के लिए उपलब्ध करा दिया जाए।