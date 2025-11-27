गोरखपुर में आज तोड़ी जाएगी शिवपुर शहबाजगंज पुलिया, लागू किया गया डायवर्जन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जल निगम बृहस्पतिवार को गोड़धोइया नाला निर्माण के लिए शिवपुर शहबाजगंज में स्थित पुलिया को तोड़ेगा। ताकि उसे पुन: नए सिरे से बनाया जा सके। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन रूट भी स्वीकृत कर लागू कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शिवपुर शहबाजगंज में स्थित पुलिया (दुर्गा माता मंदिर के पास) से काफी संख्या में लोगों का आवागमन होता है। नागरिकों को दिक्कत न हो, इसके लिए डायवर्जन रूट सुझाया गया है। जल निगम के सहायक अभियंता विनश चौधरी ने बताया कि शिवपुर सहबाजगंज के पूर्वी छोर के आमजन द्वारा मिलन चौक (अर्जुन कांप्लेक्स) के सामने से होते संगम चौराहा फातिमा बाईपास वाले डायवर्जन रूट का प्रयोग किया जा सकता है।