बोर्ड परीक्षा से पहले माध्यमिक स्कूलों में क्या तैयारियां होने लगीं? 1.32 लाख विद्यार्थियों के लिए जरूरी अपडेट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम जारी होने के साथ ही प्री-बोर्ड परीक्षा कराने की तैयारी तेज हो गई है। इसको लेकर स्कूलों अपने-अपने स्तर से तैयारियों में जुट गए हैं। स्कूलों में समय से पाठ्यक्रम पूरा कराया जा रहा है। इस बीच हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं भी होनी हैं।

स्कूलों में प्री-बोर्ड की परीक्षाएं 12 से 21 जनवरी तक आयोजित होगी। जो यूपी बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर सभी स्कूलों को आयोजित होगी। इससे जहां बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्रों में झिझक खत्म होगी वहीं, उन्हें बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्रों के प्रारूप की भी जानकारी हो सकेगी। बोर्ड परीक्षा की तरह ही प्रश्नपत्रों का वितरण राजकीय जुबिली इंटर कालेज से दो से सात जनवरी तक वितरित किया जाएगा।

अब तक परीक्षार्थी प्री-बोर्ड परीक्षा विद्यालय स्तर पर बने प्रश्न पत्र और समय सारणी के आधार पर देते थे। इस बार इसमें परिवर्तन किया गया है। पहली बार यूपी बोर्ड की तर्ज पर हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की प्री-बोर्ड परीक्षा होगी। प्री-बोर्ड परीक्षा का डीआइओएस की ओर से कार्यक्रम शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। डीआइओएस ने परीक्षा को लेकर प्रधानाचार्यों को दिशा-निर्देश दिए हैं। इस बार खास बात यह है कि पिछले साल यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए आए अतिरिक्त प्रश्नपत्रों को परीक्षार्थी प्री-बोर्ड में हल करेंगे।

लेडी प्रसन्न कौर इंटर कालेज बसडीला सरदारनगर के प्रधानाचार्य डा.दिनेश मणि त्रिपाठी ने बताया कि छात्र-छात्राओं का पाठ्यक्रम पूरा कराया जा रहा है, ताकि पढ़ाई प्रभावित न हो। प्री-बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी शुरू हो गई है। बोर्ड परीक्षाओं से पहले ही फरवरी में समय प्रयोगात्मक परीक्षाएं भी करा ली जाएगी। प्री-बोर्ड कराने का उद्देश्य मुख्य परीक्षा के लिए विद्यार्थियाें को तैयार करना है, जिससे वह पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकें।