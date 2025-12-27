UP Scholarship: छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, खाते में पैसा आने की डेट भी जारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी 14 जनवरी 2026 तक आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्रदेश के मूल निवासी सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए शासन ने आवेदन प्रक्रिया की तिथियों में संशोधन कर दिया है। संशोधित कार्यक्रम से आवेदन से वंचित विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के बैंक खातों में 18 मार्च 26 तक धनराशि का अंतरण कर दिया जाएगा।

जिला समाज कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार छात्रों के आवेदन पूर्ण करने के बाद फाइनल प्रिंट आउट निकालने की अंतिम तिथि 17 जनवरी निर्धारित की गई है। इसके बाद सभी आवश्यक प्रमाणपत्रों के साथ आनलाइन आवेदन की हार्डकापी 21 जनवरी तक संबंधित शिक्षण संस्था में जमा करनी होगी। वहीं, शिक्षण संस्थानों की ओर से प्राप्त आवेदनों का आनलाइन सत्यापन एवं अग्रसारण 27 जनवरी तक किया जाएगा।