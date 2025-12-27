UP Scholarship: छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, खाते में पैसा आने की डेट भी जारी
गोरखपुर में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत उच्च कक्षाओं के छात्रों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है। अब विद्यार्थी 17 जनवर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी 14 जनवरी 2026 तक आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्रदेश के मूल निवासी सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए शासन ने आवेदन प्रक्रिया की तिथियों में संशोधन कर दिया है। संशोधित कार्यक्रम से आवेदन से वंचित विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के बैंक खातों में 18 मार्च 26 तक धनराशि का अंतरण कर दिया जाएगा।
जिला समाज कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार छात्रों के आवेदन पूर्ण करने के बाद फाइनल प्रिंट आउट निकालने की अंतिम तिथि 17 जनवरी निर्धारित की गई है। इसके बाद सभी आवश्यक प्रमाणपत्रों के साथ आनलाइन आवेदन की हार्डकापी 21 जनवरी तक संबंधित शिक्षण संस्था में जमा करनी होगी। वहीं, शिक्षण संस्थानों की ओर से प्राप्त आवेदनों का आनलाइन सत्यापन एवं अग्रसारण 27 जनवरी तक किया जाएगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया 10 जुलाई से संचालित है। अब अंतिम तिथि बढ़ाए जाने से ऐसे छात्र-छात्राओं को बड़ी राहत मिलेगी, जो किसी कारणवश समय से आवेदन नहीं कर सके थे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्व में किए गए सभी आवेदनों को संबंधित महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान 30 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से अग्रसारित कर दें, जिससे आगे किसी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक समस्या उत्पन्न न हो। उन्होंने छात्र-छात्राओं से अपील की कि आवेदन करते समय सभी विवरण सावधानीपूर्वक भरें और आवश्यक प्रमाणपत्र समय से संलग्न कर संस्थान में जमा करें। ताकि छात्रवृत्ति भुगतान में कोई बाधा न आए।
