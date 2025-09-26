रंग-बिरंगी भी होगी सीएम ग्रिड की सड़क, लाल, आसमानी और भूरे कलर से होगी पुताई

गोरखपुर में सीएम ग्रिड योजना के तहत बनने वाली सड़कें रंग-बिरंगी होंगी। राप्ती नगर में ट्रायल के तौर पर इसकी शुरुआत होगी। सड़कों को लाल आसमानी और भूरे रंग से रंगा जाएगा। सड़क के दोनों ओर महापुरुषों की पेंटिंग बनाई जाएंगी। पैदल और साइकिल यात्रियों के लिए फुटपाथ बनाए जा रहे हैं। मार्च 2026 तक सड़कों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (सीएम ग्रिड) योजना के तहत बनाई जाने वाली सड़क न सिर्फ उच्च गुणवत्ता वाली और टिकाऊ होगी बल्कि रंग बिरंगी भी होगी। इस सड़क को तीन रंगों लाल, आसमानी और भूरे रंग से रंगा जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके लिए रोलर ब्रश का इस्तेमाल होगा। रंग की गारंटी एक साल की होगी, जिसे फिर से आसानी से रंगा जा सकेगा। ट्रायल के तौर पर इसकी शुरुआत सीएम ग्रिड फेज-1 के तहत राप्तीनगर में बन रही सड़क से होगी। इसके अलावा सड़क के दोनों ओर की दीवार पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और महापुरुषों की पेंटिंग भी बनाई जाएगी।

सीएम-ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) के तहत प्रस्तावित शहर की पहली स्मार्ट सड़क अब बेंगलुरु जैसी दिखने लगी है। सड़क का लगभग 100 मीटर हिस्सा पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। इस सड़क के दोनों ओर पैदल और साइकिल यात्रियों के लिए छह इंच ऊंचे फुटपाथ बनाए जा रहे हैं। सड़क के नीचे नाली, बिजली के तारों के लिए डक्ट, पीने के पानी और गैस की पाइपलाइन बिछाने का काम भी पूरा हो चुका है।

इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसी भी तकनीकी खराबी पर सड़क खोदनी नहीं पड़ेगी और यातायात प्रभावित नहीं होगा। सड़क पर हरियाली बढ़ाने के साथ ही दोनों ओर की दीवार पर महापुरुषों और गोरखपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंटिंग बनाई जाएगी। फुटपाथ पर लोगों के बैठने के लिए बेंच भी लगा दिए गए हैं।

यह भी पढ़ें- गोरखपुर शहर में चार और स्थान पर बनेंगे कल्याण मंडपम, भूमि चिन्हित योजना के तहत राप्तीनगर वार्ड के शाहपुर क्षेत्र में तीन सड़कों का निर्माण 44.88 करोड़ रुपये की लागत से हो रहा है। इसमें शाहपुर थाना से रिद्धि अस्पताल तक 510 मीटर लंबी और 24 मीटर चौड़ी सड़क, मेडिकल कालेज रोड पर दूरदर्शन आवास से ब्रदर्स बेकरी तक 471 मीटर लंबी और 18 मीटर चौड़ी सड़क और राजीवनगर कुआं से राप्तीनगर विद्युत कार्यालय तक 1417 मीटर लंबी व 18 मीटर चौड़ी सड़क शामिल है। ये तीनों सड़कें आपस में जुड़ी होंगी। मार्च 2026 तक इनका निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।