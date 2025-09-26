Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर शहर में चार और स्थान पर बनेंगे कल्याण मंडपम, भूमि चिन्हित

    By Rajeev Ranjan Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 12:54 PM (IST)

    Gorakhpur Kalyan Mandpam गोरखपुर नगर निगम ने जीडीए की मांग पर शहर में कल्याण मंडपम बनाने के लिए भूमि चिह्नित की है। यह भूमि नथमलपुर शिवपुर सहबाजगंज और मोहद्दीपुर में स्थित है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार सभी 80 वार्डों में कल्याण मंडपम बनाए जाएंगे। जीडीए अब भूमि की उपयोगिता जांचेगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नगर निगम और गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से शहर में कल्याण मंडपम बनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की मांग पर भूमि चिह्नित कर नगर निगम ने प्रस्ताव भेज दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चिह्नित भूमि वार्ड 42 महाराणा प्रताप नगर के नथमलपुर में, वार्ड 35 के सालिकरामनगर के शिवपुर सहबाजगंज में और वार्ड 67 सरदार भगत सिंह नगर के मोहद्दीपुर में कुल .1152 हेक्टेयर भूमि है।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा मुताबिक गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी 80 वार्डों में कल्याण मंडपम का निर्माण किया जाना है। नगर निगम की ओर से सूरजकुंड और खोराबार में तथा जीडीए की ओर से मानबेला और राप्ती नगर में कल्याण मंडपम का निर्माण कराया गया है।

    नगर निगम की ओर से शहर के कुछ और वार्डों में कल्याण मंडपम बनाने के लिए भूमि तलाशी जा रही है। इसी क्रम में गोरखपुर विकास प्राधिकरण की मांग पर नगर निगम ने चार वार्डों में भूमि चिह्नित कर नक्शा नजरी के साथ सौंप दिया है।

    जल्द ही प्राधिकरण इन जमीनों का मौका मुआयना कर इनकी उपयोगिता जांचेगा। उसके उपरांत डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। चिह्नित भूमि करीब .1152 हेक्टेयर है।

    चिह्नित भूमि में वार्ड संख्या 42 महाराणा प्रताप नगर के नथमलपुर में, वार्ड संख्या 35 सालिकराम नगर में शिवपुर साहबाजगंज में, वार्ड संख्या 07 महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर दो के महादेव झारखंडी टोला नंबर-03 में और वार्ड संख्या 67 सरदार भगत सिंह नगर वार्ड के मोहद्दीपुर में है। भूमि का रकबा करीब 80 डिसमिल भूमि है।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर में नाकाबंदी हुई नाकाम, खोजी कुत्ते ने पांच मिनट में सुलझा दी अपहरण की गुत्थी

    अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने बताया कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण को चिन्हित और प्रस्तावित जमीन का नक्शा और नजरी बना कर पूरा विवरण दे दिया गया है। ताकि वे कल्याण मंडपम के मद्देनजर जमीन की उपयोगिता तय कर सकें।

    उधर जीडीए प्रशासन का कहना है कि प्रस्ताव मिला है। कल्याण मंडपम निर्माण के लिए पार्किंग स्थल, पहुंच मार्ग की चौड़ाई और सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और मांगलिक कार्यक्रमों के मद्देनजर उपयोगिता आदि का अध्ययन कर जरूरी निर्णय लिया जाएगा।