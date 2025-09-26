गोरखपुर शहर में चार और स्थान पर बनेंगे कल्याण मंडपम, भूमि चिन्हित

Gorakhpur Kalyan Mandpam गोरखपुर नगर निगम ने जीडीए की मांग पर शहर में कल्याण मंडपम बनाने के लिए भूमि चिह्नित की है। यह भूमि नथमलपुर शिवपुर सहबाजगंज और मोहद्दीपुर में स्थित है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार सभी 80 वार्डों में कल्याण मंडपम बनाए जाएंगे। जीडीए अब भूमि की उपयोगिता जांचेगा।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नगर निगम और गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से शहर में कल्याण मंडपम बनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की मांग पर भूमि चिह्नित कर नगर निगम ने प्रस्ताव भेज दिया है।

चिह्नित भूमि वार्ड 42 महाराणा प्रताप नगर के नथमलपुर में, वार्ड 35 के सालिकरामनगर के शिवपुर सहबाजगंज में और वार्ड 67 सरदार भगत सिंह नगर के मोहद्दीपुर में कुल .1152 हेक्टेयर भूमि है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा मुताबिक गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी 80 वार्डों में कल्याण मंडपम का निर्माण किया जाना है। नगर निगम की ओर से सूरजकुंड और खोराबार में तथा जीडीए की ओर से मानबेला और राप्ती नगर में कल्याण मंडपम का निर्माण कराया गया है।

नगर निगम की ओर से शहर के कुछ और वार्डों में कल्याण मंडपम बनाने के लिए भूमि तलाशी जा रही है। इसी क्रम में गोरखपुर विकास प्राधिकरण की मांग पर नगर निगम ने चार वार्डों में भूमि चिह्नित कर नक्शा नजरी के साथ सौंप दिया है।

जल्द ही प्राधिकरण इन जमीनों का मौका मुआयना कर इनकी उपयोगिता जांचेगा। उसके उपरांत डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। चिह्नित भूमि करीब .1152 हेक्टेयर है। चिह्नित भूमि में वार्ड संख्या 42 महाराणा प्रताप नगर के नथमलपुर में, वार्ड संख्या 35 सालिकराम नगर में शिवपुर साहबाजगंज में, वार्ड संख्या 07 महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर दो के महादेव झारखंडी टोला नंबर-03 में और वार्ड संख्या 67 सरदार भगत सिंह नगर वार्ड के मोहद्दीपुर में है। भूमि का रकबा करीब 80 डिसमिल भूमि है।