    दैनिक जागरण और एलिगेंस इंफ्रा का सड़क सुरक्षा अभियान, बिना हेलमेट घर से मत निकलो, 'जीवन अनमोल है'

    By Satish pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 08:44 AM (IST)

    दैनिक जागरण और एलिगेंस इंफ्रा द्वारा जीवन अनमोल है सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया। गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में सांसद रवि किशन और डीआईजी एस. चनप्पा ने सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। बिना हेलमेट वाले लोगों को मुफ्त हेलमेट बांटे गए और चालान भी काटे गए। अधिकारियों ने हेलमेट पहनने के महत्व पर जोर दिया और लोगों से जागरूक रहने की अपील की।

    सांसद,डीआइजी व एसपी सिटी ने सड़क सुरक्षा संदेश के साथ बांटे हेलमेट

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जीवन से बड़ा कुछ नहीं, बिना हेलमेट घर से मत निकलो।यह संदेश शुक्रवार को दैनिक जागरण और एलिगेंस इंफ्रा के संयुक्त तत्वावधान में शुरू हुए सड़क सुरक्षा अभियान ''''जीवन अनमोल है'''' के मंच से दिया गया। कार्यक्रम में सांसद रवि किशन, डीआइजी रेंज डा. एस. चनप्पा, एसपी सिटी अभिनव त्यागी और दैनिक जागरण परिवार से सहायक महाप्रबंधक प्रवीण कुमार ने सड़क पर चलने वाले लोगों को सावधानी और सुरक्षा के महत्व को याद दिलाया।

    सिद्धार्थ एनक्लेव, गोरखपुर ब्रांच के उद्घाटन अवसर पर आयोजित इस अभियान के दौरान बिना हेलमेट चल रहे वयस्कों और बच्चों को निःशुल्क हेलमेट बांटे गए। इस मौके पर सांसद रवि किशन ने कहा कि सड़क हादसों में छोटी सी लापरवाही पूरा परिवार उजाड़ सकती है।

    इसलिए हेलमेट पहनना केवल कानून का पालन नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा का मंत्र है।डीआइजी डा. एस. चनप्पा ने कहा कि पुलिस की कोशिशें तभी सफल होंगी जब लोग खुद भी सजग बनेंगे। अभियान का उद्देश्य यही है कि लोग जागरूक हों और जिम्मेदारी से वाहन चलाएं।

    इस मौके पर पवन त्रिपाठी, रविकांत कृष्ण त्रिपाठी, प्रशांत शाही, शंभू नारायण तिवारी, जगन्नाथ तिवारी, राहुल शाही, अंकुर त्रिपाठी, दुर्गेश तिवारी, ऋषिकांत मिश्रा, डीआर शशिधर मिश्रा, संपूर्णानंद मिश्रा, प्रवीण त्रिपाठी, डा. शशी धर्म मिश्रा और शक्ति राज उपस्थित रहे।

    पहले चालान, फिर मिला हेलमेट

    'जीवन अनमोल है' अभियान के तहत शुक्रवार को सड़क पर बिना हेलमेट पकड़े गए कई लोगों का पहले चालान काटा गया। इसके बाद उन्हें समझाकर निःशुल्क हेलमेट दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि यह केवल दंड नहीं बल्कि जीवन की रक्षा का प्रयास है।

    अब हर चौराहे पर चलेगा अभियान

    यह अभियान शहर के विभिन्न प्रमुख चौराहों पर लगातार चलेगा। पुलिस ने साफ किया है कि बिना हेलमेट पकड़े जाने वालों का पहले चालान काटा जाएगा और फिर उन्हें निःशुल्क हेलमेट देकर सुरक्षा का महत्व समझाया जाएगा।