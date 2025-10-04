दैनिक जागरण और एलिगेंस इंफ्रा का सड़क सुरक्षा अभियान, बिना हेलमेट घर से मत निकलो, 'जीवन अनमोल है'

दैनिक जागरण और एलिगेंस इंफ्रा द्वारा जीवन अनमोल है सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया। गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में सांसद रवि किशन और डीआईजी एस. चनप्पा ने सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। बिना हेलमेट वाले लोगों को मुफ्त हेलमेट बांटे गए और चालान भी काटे गए। अधिकारियों ने हेलमेट पहनने के महत्व पर जोर दिया और लोगों से जागरूक रहने की अपील की।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जीवन से बड़ा कुछ नहीं, बिना हेलमेट घर से मत निकलो।यह संदेश शुक्रवार को दैनिक जागरण और एलिगेंस इंफ्रा के संयुक्त तत्वावधान में शुरू हुए सड़क सुरक्षा अभियान ''''जीवन अनमोल है'''' के मंच से दिया गया। कार्यक्रम में सांसद रवि किशन, डीआइजी रेंज डा. एस. चनप्पा, एसपी सिटी अभिनव त्यागी और दैनिक जागरण परिवार से सहायक महाप्रबंधक प्रवीण कुमार ने सड़क पर चलने वाले लोगों को सावधानी और सुरक्षा के महत्व को याद दिलाया।

सिद्धार्थ एनक्लेव, गोरखपुर ब्रांच के उद्घाटन अवसर पर आयोजित इस अभियान के दौरान बिना हेलमेट चल रहे वयस्कों और बच्चों को निःशुल्क हेलमेट बांटे गए। इस मौके पर सांसद रवि किशन ने कहा कि सड़क हादसों में छोटी सी लापरवाही पूरा परिवार उजाड़ सकती है।

इसलिए हेलमेट पहनना केवल कानून का पालन नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा का मंत्र है।डीआइजी डा. एस. चनप्पा ने कहा कि पुलिस की कोशिशें तभी सफल होंगी जब लोग खुद भी सजग बनेंगे। अभियान का उद्देश्य यही है कि लोग जागरूक हों और जिम्मेदारी से वाहन चलाएं।