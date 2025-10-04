Language
    ग्राहकों को नहीं मिल पा रहा GST की घटी दरों का लाभ, पुराना स्टाक का बहाना बनाकर राहत से दूर उपभोक्ता

    By Prabhat Pathak Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 08:20 AM (IST)

    गोरखपुर में जीएसटी की नई दरें लागू होने के बावजूद ग्राहकों को लाभ नहीं मिल रहा। दुकानदार पुराने स्टॉक का हवाला देकर पुराने रेट पर ही सामान बेच रहे हैं। उपभोक्ता शिकायत कर रहे हैं कि जीएसटी कटौती का फायदा नहीं मिल रहा। सरकार से बाजारों में निगरानी की मांग की जा रही है ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू हो चुकी हैं। लेकिन अब तक इसका सीधा फायदा ग्राहकों तक सही तरीके से नहीं पहुंचा है। जनता को कम कीमत पर सामान मुहैया कराने के लिए जीएसटी में कटौती कर संशोधित दरें लागू कर दी हैं लेकिन अभी कुछ कंपनियां इसका फायदा आम जनता को नहीं दे रही हैं।

    इसको लेकर उपभोक्ता परेशान है। उनका कहना है कि अभी भी बहुत से दुकानदार पुराना स्टाक का बहाना बनाकर उनसे पुराने प्रिंट रेट पर ही कीमत वसूल रहे हैं, जिससे उन्हें जीएसटी कटौती का फायदा नहीं मिल पा रहा है।

    गत तीन सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी में बड़े बदलाव की घोषणा की गई थी। इस बदलाव जीएसटी 2.0 कहा गया। इसमें वस्तुओं को पांच और 18 प्रतिशत के स्लैब में रखा गया और सिन एंड लग्जरी उत्पाद के लिए 40 प्रतिशत का अलग स्लैब बनाया गया।

    इस बदलाव से अधिकतर चीजें सस्ती हो गई हैं। घरों में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजें जीएसटी फ्री हैं तो कुछ पर केवल पांच तो कुछ पर 18 प्रतिशत जीएसटी है। इनमें बिस्कुट, घी, चिप्स, मैगी, शैंपू, साबुन, तेल समेत कई ऐसे उत्पाद हैं जिन पर जीएसटी की दरें तो घटी हैं लेकिन अभी भी उपभाेक्ताओं को पुराने व प्रिंट मूल्य पर ही दुकानदार दे रहे हैं।

    ग्राहकों में नाराजगी, बोले कीमत तो वहीं है

    शहर के गोलघर में खरीदारी करने आई अंजली गुप्ता ने कहा कि टीवी और समाचार पत्रों में हम रोज सुनते हैं कि जीएसटी घटा दिया गया, लेकिन दुकानों पर जाकर देखें तो पहले जैसी ही कीमत ली जा रही है। घटी दरों का जो फायदा मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। मोहद्दीपुर के रहने वाले राजेश मिश्र का कहना है कि सरकार ने राहत दी, लेकिन दुकानदार अपनी जेब भर रहे हैं। उपभोक्ता का पैसा नहीं बच रहा है।

    बक्शीपुर में स्टेशनरी की खरीदारी करने आए विद्यार्थी अमित यादव बोले कापी-किताब से लेकर पेन तक पर दाम जस के तस हैं। हम छात्रों को भी कोई राहत नहीं मिल पा रही है।

    खोराबार निवासी ज्योत्सना मिश्रा ने कहा कि जीएसटी की संशोधित दरें लागू हुए करीब 12 दिन हो गए लेकिन अभी तक हम ग्राहकों को इसका शत-प्रतिशत लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार व प्रशासन से मांग है कि बाजारों में इसकी नियमित निगरानी कराई जाए, ताकि जीएसटी की कटौती का सीधा फायदा ग्राहकों को मिल सकें।