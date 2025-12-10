गोरखपुर में फिराक चौराहे के पास खोद दी गई सड़क, 10 दिन पहले हुआ था निर्माण

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बेतियाहाता हाता फिराक चौराहे से लेकर बेतियाहाता चौराहे तक लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा करीब 10 दिन पहले फोरलेन सड़क का निर्माण पूरा कराया गया था। टूटी-फूटी सड़क के दुरुस्त होने से यातायात सुगम होने और जाम की समस्या में कमी आने की उम्मीद जगी थी। लेकिन, निर्माण पूरा होने के कुछ ही दिनों बाद सड़क को दोबारा खोद दिया गया।

लगभग 30 मीटर की लंबाई में जल निगम द्वारा पानी की पाइपलाइन को जोड़ने के लिए सड़क काटी गई, जिसके बाद एक बार फिर गड्ढे और उखड़ी सड़क लोगों की परेशानी का कारण बनी हुई है। बताया जा रहा है कि जल निगम ने पाइपलाइन बिछाने की योजना के संबंध में पहले ही पीडब्ल्यूडी को सूचना दे दी थी। इसके बावजूद बिना समन्वय और योजना के सड़क का निर्माण कर दिया गया।

इस मामले में सिविल लाइंस-एक के पार्षद अजय राय ने विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जल निगम ने पहले ही पीडब्ल्यूडी को सूचित कर दिया था। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जानकारी होने के बाद भी सड़क खोदी गई, यह विभागों के बीच तालमेल की कमी का प्रत्यक्ष उदाहरण है। कहा कि इस तरह के असमन्वय से सरकारी बजट पर अतिरिक्त भार पड़ता है और जनता को सुविधाओं के बजाय परेशानियां मिलती हैं।

वहां से गुजर रहे रुस्तमपुर निवासी अंकित सिंह, बेतियाहाता निवासी राधेश्याम उपाध्याय ने कहा कि कुछ दिन पहले ही सड़क बनी थी। फिर से पाइपलाइन के लिए काट दिए जाने पर काफी अचरज हुआ। यह घटना स्पष्ट करती है कि विभागों के बीच योजनागत समन्वय कितना आवश्यक है।