Gorakhpur Link Expressways पर वाहन नंबर से नहीं कटेगा टोल, फास्टैग से लिया जाएगा टैक्स

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लिंक एक्सप्रेसवे पर वाहनों के पंजीकरण नंबर से टोल टैक्स नहीं कटेगा। टोल टैक्स फास्टैग से कटेगा। यदि फास्टैग नहीं है तो वाहन चालक नकद धनराशि दे सकते हैं। इसके लिए एक भी रुपये अतिरिक्त नहीं देने पड़ेंगे। बाइक, ट्रैक्टर, ऑटो का टोल टैक्स नकद जमा कराया जा रहा है।

जून में लिंक एक्सप्रेसवे को वाहनों के लिए खोल दिया गया था। 31 जुलाई की रात 12 बजे से टोल टैक्स लगना शुरू हुआ। टोल टैक्स की शुरुआत होने के बाद रोजाना ज्यादा रुपये काटने की शिकायत मिलती रही। कई वाहन चालकों की शिकायत थी कि तीन-चार दिन से वाहन घर से नहीं निकाला और लिंक एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स कटने का संदेश आ गया।