    Gorakhpur Link Expressways पर वाहन नंबर से नहीं कटेगा टोल, फास्टैग से लिया जाएगा टैक्स

    By Durgesh Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 10:45 AM (IST)

    गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर अब वाहनों के पंजीकरण नंबर से टोल टैक्स नहीं कटेगा, बल्कि यह फास्टैग के माध्यम से ही लिया जाएगा। फास्टैग न होने पर नकद भुगत ...और पढ़ें

    फास्टैग और नंबर के आधार पर अलग-अलग कट जा रहा था टोल। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लिंक एक्सप्रेसवे पर वाहनों के पंजीकरण नंबर से टोल टैक्स नहीं कटेगा। टोल टैक्स फास्टैग से कटेगा। यदि फास्टैग नहीं है तो वाहन चालक नकद धनराशि दे सकते हैं। इसके लिए एक भी रुपये अतिरिक्त नहीं देने पड़ेंगे। बाइक, ट्रैक्टर, ऑटो का टोल टैक्स नकद जमा कराया जा रहा है।

    जून में लिंक एक्सप्रेसवे को वाहनों के लिए खोल दिया गया था। 31 जुलाई की रात 12 बजे से टोल टैक्स लगना शुरू हुआ। टोल टैक्स की शुरुआत होने के बाद रोजाना ज्यादा रुपये काटने की शिकायत मिलती रही। कई वाहन चालकों की शिकायत थी कि तीन-चार दिन से वाहन घर से नहीं निकाला और लिंक एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स कटने का संदेश आ गया।

    कई लोगों के पास 285 रुपये टोल टैक्स कटने का संदेश आया। ऐसे लोग रोजाना भगवानपुर स्थित टोल प्लाजा पर पहुंचते और कर्मचारियों से नोकझोंक करते थे। ज्यादा रुपये कटने की शिकायत लगातार शासन से भी की जा रही थी।

    फास्टैग नहीं दिखाते, नकद देते
    कर्मचारियों ने बताया कि कई वाहन स्वामी फास्टैग शीशे के ऊपरी हिस्से पर न लगाकर अपने पास रखते हैं। ऐसे लोग जुर्माना न लगने की जानकारी के बाद नकद देना चाहते हैं। वह कहते हैं कि फास्टैग से ज्यादा रुपये कट गए तो वापस पाना मुश्किल हो जाता है।