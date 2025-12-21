Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Gorakhpur Raod Accident: सड़क हादसों में दो युवकों की मौत, रेलिंग तोड़ ट्रालर पलटने से तीन घायल

    By Sunil Singh Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 11:12 AM (IST)

    गोरखपुर में हुए सड़क हादसों में दो युवकों की जान चली गई, जबकि एक अन्य घटना में रेलिंग तोड़कर एक ट्रालर पलटने से तीन लोग घायल हो गए। पुलिस मामले की जां ...और पढ़ें

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अलग-अलग सड़क हादसे में दो युवकों की मृत्यु हो गई। एक मृतक देवरिया जिले के एकौना थाना के छपरा सरांव गांव तो दूसरे गीडा थाना के जैतपुर गांव के रहने वाले थे। वहीं, बेलीपार में चालक को नींद आने से एक ट्रालर रेलिंग तोड़ते हुए सर्विस लेन में पलट गया। इसमें तीन लोगों को मामूली रूप से घायल हो गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गजपुर बाजार संवाद सूत्र के अनुसार देवरिया जिले के एकौना थाना के छपरा सरांव गांव निवासी रामदेनी चौहान के पांच बेटे राजमिस्त्री का काम करते हैं। तीसरे नंबर का रामजी चौहान 32 वर्ष गगहा थाना के बारीगांव सोहगौरा में मकान बनाने का ठीका लिए थे। शनिवार की सुबह वह घर से बाइक से बारीगांव जा रहे थे।

    अभी गगहा थाना के गजपुर बाजार से आगे बढ़े थे कि किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में ठोकर मार दिया। इससे उनकी मृत्यु हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से पीएचसी कौड़ीराम भेजा। यहां चिकित्सक ने रामजी को मृत घोषित कर दिया। उनके पास मिले आधार कार्ड से पहचान होने पर पुलिस ने स्वजन को सूचना दी।

    सूचना मिलते ही पत्नी रविता देवी व परिवार के सभी सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। मृतक की एक बेटी आरोही, दो बेटे आर्यन व शांतनु हैं। सूचना पर सभी लोग गगहा थाने पहुंचे। गगहा पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई की।

    पिपरौली संवाद सूत्र के अनुसार गीडा थाना के टोल प्लाजा के पास शनिवार को सड़क हादसे में 25 वर्षीय युवक की मृत्यु हो गई। मृतक सुधांशु त्रिपाठी पुत्र कमलकांत त्रिपाठी गीडा थाना के जैतपुर के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि वह किसी काम से सहजनवा जा रहे थे। टोल प्लाजा के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रालर में भिड़ गई। टक्कर इतनी तेज थी कि उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। सूचना पर पहुंची गीडा पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई की।

    यह भी पढ़ें- Gorakhpur News: पोखरे में डूबने से बच्चे की मौत, ताल अमियार में मिला युवक का शव

    बेलीपार संवाद सूत्र के अनुसार बिहार के अरवल से मोरंग बालू लादकर गोंडा जा रहा एक ट्रालर शुक्रवार की आधी रात महावीर छपरा चौराहे पर पहुंचा था कि चालक को नींद आ गई और ट्रालर अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए सर्विस लेन में पलट गया। हादसे में ड्राइवर समेत तीन लोग मामूली रूप से घायल हुए।

    ट्रालर ने 40 फीट रेलिंग व एक स्ट्रीट लाइट के खंभा को तोड़ दिया। तेज आवाज से आसपास के लोग घबरा गए और घरों से बाहर निकल आए। हादसा थाना बेलीपार के ठीक सामने हुआ था। इससे पुलिस व ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंच गए। केबिन में फंसे चालक सरोज यादव व अन्य दो युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।