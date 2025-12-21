Gorakhpur Raod Accident: सड़क हादसों में दो युवकों की मौत, रेलिंग तोड़ ट्रालर पलटने से तीन घायल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अलग-अलग सड़क हादसे में दो युवकों की मृत्यु हो गई। एक मृतक देवरिया जिले के एकौना थाना के छपरा सरांव गांव तो दूसरे गीडा थाना के जैतपुर गांव के रहने वाले थे। वहीं, बेलीपार में चालक को नींद आने से एक ट्रालर रेलिंग तोड़ते हुए सर्विस लेन में पलट गया। इसमें तीन लोगों को मामूली रूप से घायल हो गए हैं।

गजपुर बाजार संवाद सूत्र के अनुसार देवरिया जिले के एकौना थाना के छपरा सरांव गांव निवासी रामदेनी चौहान के पांच बेटे राजमिस्त्री का काम करते हैं। तीसरे नंबर का रामजी चौहान 32 वर्ष गगहा थाना के बारीगांव सोहगौरा में मकान बनाने का ठीका लिए थे। शनिवार की सुबह वह घर से बाइक से बारीगांव जा रहे थे।

अभी गगहा थाना के गजपुर बाजार से आगे बढ़े थे कि किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में ठोकर मार दिया। इससे उनकी मृत्यु हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से पीएचसी कौड़ीराम भेजा। यहां चिकित्सक ने रामजी को मृत घोषित कर दिया। उनके पास मिले आधार कार्ड से पहचान होने पर पुलिस ने स्वजन को सूचना दी।

सूचना मिलते ही पत्नी रविता देवी व परिवार के सभी सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। मृतक की एक बेटी आरोही, दो बेटे आर्यन व शांतनु हैं। सूचना पर सभी लोग गगहा थाने पहुंचे। गगहा पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई की।

पिपरौली संवाद सूत्र के अनुसार गीडा थाना के टोल प्लाजा के पास शनिवार को सड़क हादसे में 25 वर्षीय युवक की मृत्यु हो गई। मृतक सुधांशु त्रिपाठी पुत्र कमलकांत त्रिपाठी गीडा थाना के जैतपुर के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि वह किसी काम से सहजनवा जा रहे थे। टोल प्लाजा के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रालर में भिड़ गई। टक्कर इतनी तेज थी कि उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। सूचना पर पहुंची गीडा पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई की।