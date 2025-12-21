Gorakhpur News: पोखरे में डूबने से बच्चे की मौत, ताल अमियार में मिला युवक का शव

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पोखरे में डूबने से बालक की मृत्यु हो गई तो बेलीपार के ताल अमियार क्षेत्र में एक अज्ञात युवक का शव मिला। ठंड लगने से उसके मृत्यु का अनुमान लगाया जा रहा है। पुलिस ने मामले में आवश्यक कार्रवाई की।

गोला संवाददाता के अनुसार थाना के चंदौली गांव में शनिवार को सुबह तीन वर्षीय बालक की पाेखरे में डूबने से मृत्यु हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर स्वजन को सौंप दिया। स्वजन ने बताया कि शनिवार की सुबह आरव पुत्र मोनू खिलौना लेकर खेत में सिंचाई कर रहे पिता के पास जा रहा था।

खेत के बगल में ही एक पोखरा है। पैर फिसलने से वह पोखरे में गिर गया। काफी देर बाद पोखरे में ढूंढा गया तो उसका शव मिला। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर स्वजन को सिपुर्द कर दिया।