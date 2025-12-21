Gorakhpur News: पोखरे में डूबने से बच्चे की मौत, ताल अमियार में मिला युवक का शव
गोरखपुर में एक दुखद घटना में, पोखरे में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। इसके साथ ही, बेलीपार के ताल अमियार क्षेत्र में एक अज्ञात युवक का शव मिला है
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पोखरे में डूबने से बालक की मृत्यु हो गई तो बेलीपार के ताल अमियार क्षेत्र में एक अज्ञात युवक का शव मिला। ठंड लगने से उसके मृत्यु का अनुमान लगाया जा रहा है। पुलिस ने मामले में आवश्यक कार्रवाई की।
गोला संवाददाता के अनुसार थाना के चंदौली गांव में शनिवार को सुबह तीन वर्षीय बालक की पाेखरे में डूबने से मृत्यु हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर स्वजन को सौंप दिया। स्वजन ने बताया कि शनिवार की सुबह आरव पुत्र मोनू खिलौना लेकर खेत में सिंचाई कर रहे पिता के पास जा रहा था।
खेत के बगल में ही एक पोखरा है। पैर फिसलने से वह पोखरे में गिर गया। काफी देर बाद पोखरे में ढूंढा गया तो उसका शव मिला। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर स्वजन को सिपुर्द कर दिया।
बेलीपार संवाद सूत्र के अनुसार बांसगांव थाना के धोबहाघाट पुल के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना लोगों ने बेलीपार पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। युवक पैंट पहना था।
लोगों ने पुलिस को बताया कि दो दिन पहले 40 वर्षीय विक्षिप्त युवक क्षेत्र में घूमते हुए दिखाई दिया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि ठंड के कारण युवक की मृत्यु हुई होगी। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कर शव को मोर्चरी में रखवा दिया है।
