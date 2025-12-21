गोरखपुर में खाद की दुकान किसी और के नाम, चला रहा था कोई और; FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। खाद की दुकान किसी और के नाम है, चला कोई और रहा था। जिला कृषि अधिकारी डीपी सिंह की जांच में यह मामला उजागर हुआ है। खाद की दो दुकानों के स्टाक में अंतर व अभिलेख अपूर्ण पाया गया। उनकी रिपोर्ट पर डीएम ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। गुलरिहा पुलिस ने एक व सहजनवा पुलिस ने दुकान के लाईसेंसधारक व विक्रेता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

भटहट ब्लाक के जंगल डुमरी नंबर एक चंबल घाटी में मेसर्स श्री मां लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर दीपचंद जायसवाल के उर्वरक प्रतिष्ठान का आकस्मिक जांच की गई। यहां बबलू जायसवाल मिले। उन्होंने उर्वरक विक्रय प्रमाण पत्र, स्टाक पंजिका, पीओएस मशीन का अवलोकन नहीं कराया गया।