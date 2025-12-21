Indian Railway News: दिल्ली-गोरखपुर रेलमार्ग पर सरक रही सुपरफास्ट गोरखधाम, रात में पहुंच रहीं सुबह वाली एक्सप्रेस ट्रेनें

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कोहरे में ट्रेनों की रफ्तार पटरी से उतर गई है। दिल्ली- गोरखपुर रेलमार्ग पर सुपरफास्ट गोरखधाम एक्सप्रेस भी सरक रही है। सुबह वाली एक्सप्रेस ट्रेनें भी रात में गोरखपुर पहुंच रही हैं। ट्रेनें एक से 15 घंटे विलंब से चल रही हैं। भूखे-प्यासे यात्री रास्ते में परेशान हो रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों की प्रतीक्षा कर रहे यात्री ठंड में ठिठुरने को मजबूर हैं।

कोहरे में दृश्यता कम होते ही ट्रेनों की गति अपने आप कम हो जा रही। रेलवे प्रशासन संरक्षा के साथ सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। रेलवे प्रशासन ने कोहरे में ट्रेनों की गति को स्वयं नियंत्रित कर दिया है। फॉग सेफ डिवाइस लगी ट्रेनें अधिकतम 75 किमी प्रति घंटे तथा बिना फाग सेफ डिवाइस की ट्रेनें अधिकतम 60 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही हैं।