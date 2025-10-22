गोरखपुर में दर्दनाक हादसा: पीपीगंज फोरलेन पर तीन वाहन टकराए दो युवकों की मौत, चार गंभीर घायल

जागरण सवादादाता, गोरखपुर। गोरखपुर-सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार की रात करीब 10 बजे नयनसर टोल प्लाजा के समीप भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में दो कार और एक पिकअप आपस में टकरा कर पलट गए।

मृतकों की पहचान पीपीगंज नगर कस्बा निवासी स्वर्ण व्यवसायी जयप्रकाश उर्फ गूंज वर्मा के पुत्र 22 वर्षीय आदर्श वर्मा तथा भगवानपुर निवासी ओमप्रकाश कनौजिया के पुत्र 22 वर्षीय रोहन कनौजिय के रूप में हुई है। दोनों युवक एक्सक्यूबी कार से अपने साथी राहत व सुभांग तिवारी के साथ गोरखपुर से पीपीगंज लौट रहे थे।