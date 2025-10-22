गोरखपुर में दर्दनाक हादसा: पीपीगंज फोरलेन पर तीन वाहन टकराए दो युवकों की मौत, चार गंभीर घायल
गोरखपुर-सोनौली राजमार्ग पर नयनसर टोल प्लाजा के पास भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई और चार घायल हो गए। पीपीगंज के आदर्श वर्मा और रोहन कनौजिया की पहचान मृतकों के रूप में हुई है। एक कार द्वारा ओवरटेक करने के कारण यह दुर्घटना हुई, जिसमें तीन वाहन आपस में टकरा गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण सवादादाता, गोरखपुर। गोरखपुर-सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार की रात करीब 10 बजे नयनसर टोल प्लाजा के समीप भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में दो कार और एक पिकअप आपस में टकरा कर पलट गए।
मृतकों की पहचान पीपीगंज नगर कस्बा निवासी स्वर्ण व्यवसायी जयप्रकाश उर्फ गूंज वर्मा के पुत्र 22 वर्षीय आदर्श वर्मा तथा भगवानपुर निवासी ओमप्रकाश कनौजिया के पुत्र 22 वर्षीय रोहन कनौजिय के रूप में हुई है। दोनों युवक एक्सक्यूबी कार से अपने साथी राहत व सुभांग तिवारी के साथ गोरखपुर से पीपीगंज लौट रहे थे।
जैसे ही वाहन नयनसर टोल प्लाजा के पास पहुंचा, पीछे से ओवरटेक करने वाली एक अन्य कार ने अचानक कट मारा, जिससे सामने से आ रही पिकअप से टक्कर हो गई। इस दौरान तीनों वाहन पलट गए।
यह भी पढ़ें- बस्ती में फंदे से लटकता मिला नव विवाहिता का शव, दहेज के प्रताड़ित करने का लगा आरोप
हादसे में कार सवार राहत और सुभांग तिवारी, दूसरी कार में सवार पीपीगंज के डा. सिद्धार्थ सिंह और पिकअप चालक डिंपल घायल हो गए। सभी घायलों को पीपीगंज पुलिस द्वारा गोरखपुर शहर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। चिकित्सकों ने आदर्श और रोहन को मृत घोषित कर दिया। बुधवार को दोनों शवों का पोस्टमार्टम मेडिकल कालेज भेजा गया है।
इस हादसे से मृतकों के घरों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि आदर्श वर्मा की दो माह पूर्व ही सगाई हुई थी और जल्द शादी तय थी। घटना के बाद से परिवार वालों का रो-रो कर बुरा हाल है। पीपीगंज थाना प्रभारी प्रभु दयाल सिंह ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों की तहरीर पर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।