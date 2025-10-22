बस्ती में फंदे से लटकता मिला नव विवाहिता का शव, दहेज के प्रताड़ित करने का लगा आरोप

जागरण संवाददाता, बस्ती। बड़ौगी गांव में नव विवाहिता ने का शव छत में लगे पंखे से दुपट्टे के सहारे लटकता मिला। दिवंगत के भाई की तहरीर पर पुलिस ने पति के विरुद्ध दहेज के लिए प्रताड़ित करने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

सिद्धार्थनगर जनपद के गोल्हौरा थाना क्षेत्र के कम्हरिया निवासी मोहम्मद वसीम पुत्र अब्दुल मन्नान का कहना है कि उसने अपनी 22 वर्षीय बहन आलिया खातून की शादी 13 नवंबर 2024 को सोनहा थाना क्षेत्र के बड़ौगी निवासी मजहर अली के साथ किया था। शादी के बाद से ही पति द्वारा उसकी बहन को पांच लाख दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था।

अभी दो माह पहले ही उसकी बहन ससुराल आई थी। सोमवार की रात लगभग आठ बजे अज्ञात महिला द्वारा उसको फोन कर बताया गया कि आलिया की मृत्यु हो गई है। पति मजहर अली का कहना है कि वह दुबौली में शैलून की दुकान चलाता है। वापस लौटने पर घर का दरवाजा बंद मिला।

कई बार आवाज देने के बाद भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। खिड़की से देखा तो पत्नी आलिया खातून का शव पंखे से लटक रहा था। जाली तोड़ कर अंदर घुस कर उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेवा ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।