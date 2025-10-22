Language
    बस्ती में फंदे से लटकता मिला नव विवाहिता का शव, दहेज के प्रताड़ित करने का लगा आरोप

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 08:00 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक नवविवाहिता का शव फांसी पर लटका मिला। मृतका के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है।

    मृतका आलिया खातून। जागरण

    जागरण संवाददाता, बस्ती। बड़ौगी गांव में नव विवाहिता ने का शव छत में लगे पंखे से दुपट्टे के सहारे लटकता मिला। दिवंगत के भाई की तहरीर पर पुलिस ने पति के विरुद्ध दहेज के लिए प्रताड़ित करने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

    सिद्धार्थनगर जनपद के गोल्हौरा थाना क्षेत्र के कम्हरिया निवासी मोहम्मद वसीम पुत्र अब्दुल मन्नान का कहना है कि उसने अपनी 22 वर्षीय बहन आलिया खातून की शादी 13 नवंबर 2024 को सोनहा थाना क्षेत्र के बड़ौगी निवासी मजहर अली के साथ किया था। शादी के बाद से ही पति द्वारा उसकी बहन को पांच लाख दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था।

    अभी दो माह पहले ही उसकी बहन ससुराल आई थी। सोमवार की रात लगभग आठ बजे अज्ञात महिला द्वारा उसको फोन कर बताया गया कि आलिया की मृत्यु हो गई है। पति मजहर अली का कहना है कि वह दुबौली में शैलून की दुकान चलाता है। वापस लौटने पर घर का दरवाजा बंद मिला।

    कई बार आवाज देने के बाद भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। खिड़की से देखा तो पत्नी आलिया खातून का शव पंखे से लटक रहा था। जाली तोड़ कर अंदर घुस कर उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेवा ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    पुलिस क्षेत्राधिकारी रुधौली स्वर्णिमा सिंह ने बताया कि दिवंगत के शव की पीएम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण हैंगिंग आया है।