    DDO महराजगंज की सरकारी गाड़ी से कुचलकर मासूम की मौत, चालक फरार

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 03:41 PM (IST)

    गोरखपुर के गुलरिहा में एक दर्दनाक हादसे में दो वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। बच्ची अपनी मां के साथ सड़क किनारे खड़ी थी तभी तेज रफ्तार सरकारी गाड़ी ने उसे कुचल दिया। चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बच्ची की पहचान मधुरी के रूप में हुई है जिसके पिता भीख मांगकर परिवार का पालन पोषण करते हैं।

    घटना के बाद गाड़ी छोड़ चालक फरार हो गया। जागरण

    जागरण सवाददाता, गोरखपुर। गुलरिहा के मोगलहा स्थित जेमिनी पैराडाइज के पास बुधवार सुबह दर्दनाक हादसे में दो वर्षीय मासूम बच्ची की मौत हो गई। बच्ची अपनी मां के साथ सड़क किनारे खड़ी थी, तभी तेज रफ्तार से आ रही डीडीओ महराजगंज की सरकारी गाड़ी ने उसे कुचल दिया। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया, जबकि स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सरकारी गाड़ी को कब्जे में लेकर थाने भेज दिया।

    मृत बच्ची की पहचान मधुरी के रूप में हुई है। उसके पिता नेवी उर्फ लंगड़ मूल रूप से बांसगांव थाना क्षेत्र के कौड़ीराम कस्बे का निवासी है और भीख मांगकर परिवार का पेट पालता है। वर्तमान में वह पिपराइच थाना क्षेत्र के बैलों के पास अपने परिवार के साथ अस्थायी डेरा डालकर रह रहा है।

    बुधवार सुबह उसकी पत्नी शमसुन मधुरी को लेकर भीख मांगने निकली थी। जब वह मोगलहा स्थित जेमिनी पैराडाइज के पास गोरखपुर-महराजगंज फोरलेन के किनारे खड़ी थी, तभी महराजगंज की ओर से आ रही सरकारी गाड़ी ने बच्ची को रौंद दिया।

    गंभीर रूप से घायल बच्ची को तत्काल इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कालेज ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    वहीं, वाहन को थाने में खड़ा कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। चालक की तलाश की जा रही है। घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।