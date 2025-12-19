गोरखपुर कारागार में काकोरी कांड के अमर बलिदानियों को दी गई श्रद्धांजलि, वीर सपूतों को किया गया याद

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला ख़ान और ठाकुर रोशन सिंह के बलिदान दिवस पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुरु कृपा संस्थान और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला एवं खेल महोत्सव आयोजन समिति ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया।

कार्यक्रम में बिस्मिल के अंतिम चार महीनों के दौरान जिस गोरखपुर जेल में व्यतीत हुए, उसी ऐतिहासिक स्थल पर सामूहिक सुखना, वंदना और आरती का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने फांसी स्थल पर पहुंचकर दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पित करते हुए राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर सपूतों को श्रद्धा-सुमन अर्पित किए।