आज CM योगी गोरखपुर में करेंगे गोरखनाथ ओवरब्रिज का लोकार्पण, एक लाख की आबादी के लिए सुगम होगा यातायात
गोरखपुर में नवनिर्मित गोरखनाथ ओवरब्रिज का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जिससे एक लाख से अधिक लोगों का यातायात सुगम होगा। गोरखनाथ मंदिर औ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नवनिर्मित गोरखनाथ ओवरब्रिज के बन जाने से गोरखनाथ क्षेत्र की एक लाख से अधिक की बड़ी आबादी का यातायात सुगम हो जाएगा। इसके अलावा रोजाना गोरखनाथ मंदिर और नेपाल जाने वाले पर्यटकों की भी राह आसान होगी। लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को नवनिर्मित गोरखनाथ ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे। इस ओवरब्रिज के निर्माण पर 137.83 करोड़ रुपये की लागत आई है। ओवरब्रिज का लोकार्पण करने से पहले मुख्यमंत्री विरासत गलियारा के निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। साथ ही उनकी एसआइआर को लेकर गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में पार्टी पदाधिकारियों के साथ संगठन स्तर पर किए गए कार्यों की समीक्षा बैठक भी संभावित है। लोकार्पण समारोह और निर्माणाधीन विरासत गलियारा में गुरुवार की देर शाम तक तैयारियों का सिलसिला जारी रहा।
हाल ही में डीएम दीपक मीणा ने नगर आयुक्त के साथ विरासत गलियारा का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने मलबा हटाने के साथ ही नालियों को ढकने आदि को लेकर कई जरूरी दिशा निर्देश दिए थे, जिसे पूरा करने में निगम के अधिकारी, कर्मचारी जुटे रहे। धर्मशाला-गोरखनाथ मंदिर मार्ग पर पड़ने वाले लखनऊ-गोरखपुर रेलमार्ग के डोमिनगढ़ व गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के मध्य क्रासिंग संख्या 162ए पर एक ओवरब्रिज पहले से है।
इस मार्ग पर ट्रैफिक लोड बढ़ने के कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मौजूद ओवरब्रिज के समानांतर एक और ओवरब्रिज बनाया गया है। कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश सेतु निगम के महाप्रबंधक मिथिलेश कुमार के अनुसार दो लेन के नए ओवरब्रिज की कुल लंबाई 600.653 मीटर और चौड़ाई 7.50 मीटर है। इसमें रेलवे भाग की लंबाई 76 मीटर है। इस ओवरब्रिज के दोनों किनारों पर व्यू कटर भी लगाया गया है। इससे ओवरब्रिज के समीप के घरों की निजता बनी रहेगी और उन्हें वाहनों की आवाज भी न्यूनतम सुनाई देगी।
गोरखनाथ ओवरब्रिज का लोकार्पण करने से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्मशाला बाजार से पांडेयहाता तक बन रहे विरासत गलियारा का भ्रमण कर निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री ने चार नवंबर को भी 555.56 करोड़ रुपये की इस सड़क चौड़ीकरण परियोजना (विरासत गलियारा) के निर्माण का निरीक्षण किया था।
