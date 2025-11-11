गोरखपुर में कटान पीड़ितों को मिली राहत, किसानों के खाते में पहुंची मुआवजा राशि

जागरण संवाददाता, गोला। क्षेत्र के कटान प्रभावित 413 किसानों के खातों में राहत पोर्टल के माध्यम सीधे राहत राशि भेजी जा चुकी है। शेष किसानों का सर्वे किया जा रहा है।

यह जानकारी उपजिलाधिकारी अमित जायसवाल ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है।

उन्होंने बताया कि बाढ़ व कटान से प्रभावित परिवारों में 4,131 राहत किट व 1,573 कुंतल भूसा का वितरण किया गया है। वहीं नदी की कटान से प्रभावित 413 किसानों के कुल 30.0315 हेक्टेयर के सापेक्ष 26,33,726 रुपया उनके खातों में भेजा जा चुका है।