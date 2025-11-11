Gorakhpur-Siliguri Expressway: देवरिया खाली हाथ, कुशीनगर होकर जाएगी गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे
गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के मार्ग में बदलाव किया गया है। अब यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर और कुशीनगर से होकर गुजरेगा। नए एलाइनमेंट में देवरिया को शामिल नहीं किया गया है, जिससे देवरिया के लोगों में निराशा है। कुशीनगर को इस एक्सप्रेसवे से पर्यटन और व्यापार में वृद्धि की उम्मीद है।
सुधांशु त्रिपाठी, देवरिया। गोरखपुर से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक प्रस्तावित सिक्सलेन गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के एलाइनमेंट में एक बार फिर बदलाव किया गया है। नई एलाइनमेंट के अनुसार अब यह एक्सप्रेसवे देवरिया की बजाय गोरखपुर से सीधे कुशीनगर होकर सिलीगुड़ी जाएगी। ऐसे में देवरिया के लोगों को निराशा हाथ लगेगी।
जबकि पहले इसकी शुरुआत गोरखपुर में प्रस्तावित रिंग रोड के कनेक्टिंग प्वाइंट जगदीशपुर से होकर जिले के 23 गांवों व कुशीनगर के तमकुहीराज तहसील के गांवों से होकर बिहार के गोपालगंज जनपद में प्रवेश करने के लिए प्रस्तावित था। वर्तमान में नए एलाइनमेंट में गोरखपुर-कुशीनगर के बीच यूपी की सीमा तक इसकी लंबाई करीब 86.5 किलोमीटर बताई जा रही है।
विभागीय लोगों का कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) नई दिल्ली ने वर्ष 2022 में गोरखपुर से देवरिया और फिर कुशीनगर होते हुए सिलीगुड़ी तक एक्सप्रेसवे बनाने का प्रारंभिक सर्वे कराया था। उस समय केंद्र सरकार से इस रूट को स्वीकृति भी मिल चुकी थी और देवरिया के 23 गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली थी।
सक्षम प्राधिकारी के रूप में सीआरओ देवरिया की नियुक्ति की गई थी। जिले के जिन 23 गांवों से होकर प्रस्तावित किया गया था, उसमें बेलवा पांडेय, बंसहिया, चैनपुर, भिस्वा, महुअवा बजराटार, बालकुंआ, मड़पा, मुंडेरा उर्फ बलुअही, जिगनी राजा, मुंडेरा उर्फ देउरवा, शाहजहांपुर, सोनबरसा, देसही देवरिया, जैसवली, पड़ियापार, कोन्हवलिया भरथराय, रामपुर खास, विक्रम विशुनपुर, चिउरहा, इमलिया उर्फ भगवानपुर, भिस्वा तप्पा चकदेईया शामिल हैं।गोरखपुर-देवरिया-कुशीनगर के बीच की दूरी तब 84 किलोमीटर प्रस्तावित था।
यह है प्रस्तावित एक्सप्रेसवे
गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे भारत सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसकी लंबाई करीब 550 किलोमीटर आंकी गयी है। इसके बनने से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। एक्सप्रेसवे की खासियत यह होगी कि इसमें कोई बड़ा टर्निंग (मोड़) नहीं होगा व इसकी लागत लगभग 37500 करोड़ रुपये होगी।
बोले नागरिक
देवरिया को प्रस्तावित गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से नहीं जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि यह हमारे क्षेत्र से होकर जाती तो जिले के लोगों का पूर्वोत्तर के प्रांतों में आवागमन आसान हो जाता। -मारकंडेय राव, देसही देवरिया
जब हमें अपने गांव से गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के निकलने की जानकारी मिली तो खुशी का अहसास हुआ था, लेकिन अब इसमें बदलाव किए जाने से हम दुखी हैं। जनप्रतिनिधियों को देवरिया से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। -धर्मेंद्र राव, बालकुआं
एक्सप्रेसवे के निकलने से हम खुश थे, लेकिन अब पता चला है कि यह देवरिया से होकर नहीं निकलेगी, इससे हमें निराशा हाथ लगी है। जनप्रतिनिधियों को इसके लिए पहल करनी चाहिए। -सुरेश सैनी, बालकुआं
एक्सप्रेसवे के बनने से क्षेत्र का विकास होता। अचानक इसमें बदलाव किए जाने से हम सभी क्षेत्रवासी हतप्रभ हैं। देवरिया से होकर ही एक्सप्रेसवे को जाना चाहिए। -सिद्धांत, देसही देवरिया
प्रस्तावित गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे अब गोरखपुर व कुशीनगर से होकर जाएगी। नए एलाइनमेंट में देवरिया को शामिल नहीं किया गया है।
-ललित प्रताप पाल, परियोजना निदेशक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, एनएचएआइ, गोरखपुर।
