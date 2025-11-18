गोरखपुर रेलवे स्टेशन के VIP गेट के पास पसरी गंदगी, बदबू ने बढ़ाई यात्रियों की मुसीबत

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेल यात्रियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। गोरखपुर जंक्शन के वीआइपी गेट पर भी यात्रियों का मन खिन्न हो जा रहा। प्लेटफार्म नंबर दो स्थित वीआइपी गेट से पूर्व पोर्च में कई दिनों से गंदगी फैल रही है। खुले में गंदगी फैलने के चलते बदबू उठ रही है। बदबू के चलते गेट से होकर आवागमन मुश्किल हो गया है। यात्रियों की मुसीबत बढ़ गई है।

जानकारों का कहना है कि वीआइपी गेट के अंदर प्लेटफार्म नंबर दो पर ही एसी लाउंज है। एसी लाउंज में दो टायलेट हैं। टायलेट की गंदगी बाहर खुले में फैल रही है। गंदगी से बदबू भी उठ रही है। यह तब है जब गोरखपुर जंक्शन का यह सबसे महत्वपूर्ण गेट है। वीआइपी गेट से आम यात्री और कर्मचारी ही नहीं रेलवे के अधिकारी भी आवागमन करते हैं।

जनप्रतिनिधि भी इसी गेट से आवाजाही करते हैं। इसके बाद भी अभी तक किसी की नजर नहीं पड़ी है। इसी गेट के आसपास स्वच्छता अभियान भी चला है। गोरखपुर जंक्शन समेत पूर्वोत्तर रेलवे में लगातार तीन माह तक स्वच्छता अभियान चला है। स्वच्छता को लेकर जंक्शन पर जनजागरूकता अभियान और रैलियां निकाली गई हैं।

इसके बाद भी ढाक के वही तीन पात। संबंधित अधिकारियों ने कुछ दिन कागजों में स्वच्छता अभियान चलाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली है। अब फिर अगले वर्ष स्वच्छता अभियान चलेगा तो स्टेशन की साफ-सफाई में जुट जाएंगे। तबतक के लिए तीन माह का अभियान ही पर्याप्त है।