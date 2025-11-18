Language
    गोरखपुर रेलवे स्टेशन के VIP गेट के पास पसरी गंदगी, बदबू ने बढ़ाई यात्रियों की मुसीबत

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 10:36 AM (IST)

    गोरखपुर रेलवे स्टेशन के वीआईपी गेट के पास गंदगी फैली हुई है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। प्लेटफार्म नंबर दो स्थित वीआईपी गेट के पोर्च में फैली गंदगी से बदबू उठ रही है, जिससे आवागमन मुश्किल हो गया है। एसी लाउंज के शौचालय की गंदगी बाहर फैलने से स्थिति और खराब हो गई है। अधिकारियों की अनदेखी के कारण यात्रियों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेल यात्रियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। गोरखपुर जंक्शन के वीआइपी गेट पर भी यात्रियों का मन खिन्न हो जा रहा। प्लेटफार्म नंबर दो स्थित वीआइपी गेट से पूर्व पोर्च में कई दिनों से गंदगी फैल रही है। खुले में गंदगी फैलने के चलते बदबू उठ रही है। बदबू के चलते गेट से होकर आवागमन मुश्किल हो गया है। यात्रियों की मुसीबत बढ़ गई है।

    जानकारों का कहना है कि वीआइपी गेट के अंदर प्लेटफार्म नंबर दो पर ही एसी लाउंज है। एसी लाउंज में दो टायलेट हैं। टायलेट की गंदगी बाहर खुले में फैल रही है। गंदगी से बदबू भी उठ रही है। यह तब है जब गोरखपुर जंक्शन का यह सबसे महत्वपूर्ण गेट है। वीआइपी गेट से आम यात्री और कर्मचारी ही नहीं रेलवे के अधिकारी भी आवागमन करते हैं।

    जनप्रतिनिधि भी इसी गेट से आवाजाही करते हैं। इसके बाद भी अभी तक किसी की नजर नहीं पड़ी है। इसी गेट के आसपास स्वच्छता अभियान भी चला है। गोरखपुर जंक्शन समेत पूर्वोत्तर रेलवे में लगातार तीन माह तक स्वच्छता अभियान चला है। स्वच्छता को लेकर जंक्शन पर जनजागरूकता अभियान और रैलियां निकाली गई हैं।

    इसके बाद भी ढाक के वही तीन पात। संबंधित अधिकारियों ने कुछ दिन कागजों में स्वच्छता अभियान चलाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली है। अब फिर अगले वर्ष स्वच्छता अभियान चलेगा तो स्टेशन की साफ-सफाई में जुट जाएंगे। तबतक के लिए तीन माह का अभियान ही पर्याप्त है।

    गेटों की बैरिकेडिंग हटी, अंदर तक जा सकते हैं वाहन
    भीड़ को सहेजने के लिए गोरखपुर जंक्शन के गेटों पर की गई बैरिकेडिंग हटा ली गई है। अब सभी गेटों से वाहनों का आवागमन अंदर तक होने लगा है। यात्रियों विशेषकर महिला, बुजर्ग, बच्चे और मरीजों को राहत मिली है।

    यद्यपि, वाहनों को अंदर तक सिर्फ यात्रियों को छोड़ने या बैठाने की ही अनुमति दी गई है। स्टेशन के अंदर वाहन खड़ा करने की अनुमति नहीं है। स्टेशन परिसर के अंदर वाहन खड़ा पाए जाने पर चालान की कार्रवाई होगी। वाहन अभी भी स्टैंड या पार्किंग स्थल पर ही खड़े किए जाएंगे।