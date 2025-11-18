Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Indian Railways News: 20 नवंबर से 23 दिसंबर तक ऐशबाग में ही रुक जाएगी लखनऊ इंटरसिटी, एक माह तक प्रभावित रहेगा ट्रेनों का संचालन

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 07:18 AM (IST)

    गोरखपुर-लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस 20 नवंबर से 23 दिसंबर तक ऐशबाग में ही रुकेगी, लखनऊ जंक्शन तक नहीं जाएगी। लखनऊ जंक्शन पर निर्माण कार्य के चलते ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा, कई ट्रेनें शार्ट टर्मिनेट होंगी। गोरखपुर-ऐशबाग एक्सप्रेस गोमतीनगर में टर्मिनेट होगी, और दरभंगा-दिल्ली स्पेशल का मार्ग बदला गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर से लखनऊ जंक्शन के बीच चलने वाली 15031/15032 नंबर की गोरखपुर-लखनऊ जंक्शन-गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस 20 नवंबर से 23 दिसंबर तक ऐशबाग में ही रुक जाएगी। ऐशबाग से लखनऊ जंक्शन तक निरस्त रहेगी। लखनऊ जंक्शन पर कानकोर्स निर्माण के चलते इस दौरान विभिन्न तिथियों में ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कई ट्रेनें शार्ट टर्मिनेट व शार्ट ओरिजिनेट (रास्ते में रुककर) की गई हैं। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार लखनऊ जंक्शन पर प्लेटफार्म संख्या-4 एवं 5 पर 20 नवंबर से 22 दिसम्बर तक इंजीनियरिंग के चलते कुछ ट्रेनों का संचालन विभिन्न तिथियों में प्रभावित रहेगा। कई ट्रेनों का टर्मिनल भी परिवर्तित किया गया है।

    रास्ते में रुककर चलने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनें

    • 20 नवम्बर से 23 दिसम्बर तक (मंगलवार को छोड़कर) 15031/15032 गोरखपुर-लखनऊ जं-गोरखपुर एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन के स्थान पर ऐशबाग में शार्ट टर्मिनेट एवं शार्ट ओरिजिनेट होगी।
    • 20 नवम्बर से 22 दिसम्बर तक 15069 गोरखपुर-ऐशबाग एक्सप्रेस ऐशबाग के स्थान पर गोमतीनगर में सुबह 09.46 बजे पहुंचकर यात्रा समाप्त करेगी।
    • 20 नवम्बर से 22 दिसम्बर तक 15070 ऐशबा-गोरखपुर एक्सप्रेस ऐशबाग के स्थान पर गोमतीनगर सेें शाम 05.02 बजे से प्रस्थान करेगी।
    • 15009/15010 गोरखपुर-पीलीभीत-गोरखपुर एक्सप्रेस का इंजन रिवर्सल 20 नवम्बर से 22 दिसम्बर डालीगंज में किया जायेगा। यह ट्रेन डालीगंज-लखनऊ के बीच निरस्त रहेगी।

    यह भी पढ़ें- सीएम योगी आज गोरखपुर में करेंगे आधुनिक फोरेंसिक लैब का उद्घाटन, पुलिस जांच को मिलेगी नई गति


    मार्ग बदलकर चलेगी दरभंगा-दिल्ली स्पेशल
    देवरिया स्टेशन पर निर्माण कार्य चल रहा है। इसके चलते कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार 19 नवंबर को 02569 दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल परिवर्तित मार्ग छपरा-सीवान-कप्तानगंज के रास्ते चलाई जाएगी। 20 नवम्बर को 02569 दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल 30 मिनट नियंत्रित रहेगी।