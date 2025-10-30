छठ पूजा के बाद रेलवे स्टेशन परिसर में वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक, भीड़ को सहेजने के लिए बनाया मास्टर प्लान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। छठ पर्व पर घर आए परदेसियों को सुरक्षित वापस भेजने के लिए रेलवे प्रशासन ने कमर कस ली है। भीड़ को सहेजने के लिए गोरखपुर रेलवे स्टेशन को 'फ्री ह्वीकल' जोन बना दिया गया है। स्टेशन परिसर में वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लग दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्लेटफार्म नंबर एक के कैब वे और नौ नंबर पर पर ही वाहनों को प्रवेश दिया जा रहा है। नौ नंबर पर भी सिर्फ यात्रियों को छोड़ने या बैठाने (पिक एंड ड्राप) की सुविधा मिल रही है। गेट नंबर एक से छह तक वाहनों को गेट पर ही रोक दिया जा रहा है।

स्टैंड में ही वाहन खड़े किए जा रहे हैं। यात्री पैदल ही होल्डिंग एरिया (आश्रय स्थल), काउंटर और प्लेटफार्म तक पहुंच रहे हैं। गेट पर ही कुलियों की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है। रेलवे सुरक्षा बल भी तैनात कर दिए गए हैं। ताकि, यात्रियों को कोई परेशानी न उठानी पड़े।

छठ महापर्व बाद गोरखपुर जंक्शन पर धीरे-धीरे भीड़ बढ़ने लगी है। दीपावली और छठ पर्व पर घर आए छात्र, व्यवसायी और नौकरीपेशा वापस होने लगे हैं। बुधवार को प्लेटफार्म नंबर पर नौ पर दिल्ली जाने वाले लोगों की चहल-पहल बढ़ गई थी। 12555 नंबर की गोरखधाम एक्सप्रेस पकड़ने के लिए बड़ी संख्या में यात्री प्लेटफार्म नंबर नौ पर पहुंचे थे।

रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने प्रभारी निरीक्षक दशरथ प्रसाद के नेतृत्व में यात्रियों की लाइन लगवाकर जनरल बोगियों में बैठाया। सभी यात्रियों को सीट मिल गई। जानकारों का कहना है कि पूर्वांचल के लोग तो वापस होने लगे हैं लेकिन बिहार के अधिकतर लोग चुनाव बाद ही वापस जाएंगे। गांव पहुंचे अधिकतर परदेसी धान की कटाई और गेहूं की बुआई के लिए भी रुक गए हैं।