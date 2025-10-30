Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Gorakhpur News: सीसी कैमरे से हुई पहचान, नंदानगर में आए थे कुशीनगर और गुलरिहा के पशु तस्कर

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 12:33 PM (IST)

    गोरखपुर के नंदनगर में पशु तस्करों की सक्रियता से पुलिस चिंतित है। 26 अक्टूबर को पशुओं को जबरन लादने और विरोध करने पर धमकाने की घटना हुई। पुलिस ने सीसीटीवी से तस्करों की पहचान की, जिनमें कुशीनगर और गुलरिहा के लोग शामिल हैं। छह नामजद और तीन अज्ञात तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिनमें से दो गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    एम्स थाने के लाकअप में बंद पशु तस्कर। सौ. पुलिस

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पिपराइच में पशु तस्करों द्वारा एक युवक की हत्या के बाद नंदानगर क्षेत्र में उनकी दोबारा सक्रियता ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। 26 अक्टूबर की भोर में पिकअप सवार कुछ लोगों द्वारा पालतू पशुओं को जबरन वाहन में लादने और विरोध करने पर स्थानीय लोगों को तमंचा दिखाकर धमकाने की घटना को पुलिस ने गंभीरता से लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने सीसी कैमरे से तस्करों की पहचान कर ली है। कुशीनगर और गुलरिहा क्षेत्र के रहने वाले छह नामजद व तीन अज्ञात तस्करों के विरुद्ध केस दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। इसमें से दो को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेज दिया गया है।

    झरना टोला चौकी प्रभारी अतुल कुमार तिवारी की तहरीर पर यह मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि 26 अक्तूबर की सुबह 4:52 बजे सोनू गिरी नामक व्यक्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी कि पवन विहार शिव मंदिर के पास पिकअप सवार कुछ लोग पशुओं को लादने का प्रयास कर रहे हैं।

    विरोध करने पर आरोपितो ने सोनू गिरी और मोहल्ले के अन्य लोगों को तमंचा दिखाकर धमकाया। शोर मचाने पर स्थानीय लोग जुटे तो आरोपित पिकअप से फरार हो गए। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी अतुल तिवारी मय फोर्स मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। सोनू गिरी, उनके भाई भोलू गिरी और अन्य लोगों ने बताया कि हथियारबंद युवकों ने डकैती की योजना बनाकर क्षेत्र में दहशत फैलाने की कोशिश की।

    यह भी पढ़ें- तीतरों की तस्करी करने वाले शख्स को STF ने दबोचा, दूसरे राज्यों में फैला था नेटवर्क

    इसके बाद पुलिस ने पवन विहार क्षेत्र में लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में सुबह 3:44 बजे बिना नंबर प्लेट की एक पिकअप गाड़ी पवन विहार की ओर जाती और थोड़ी देर बाद लौटती दिखाई दी। जांच और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपितो की पहचान की। जिसमें कुशीनगर के भैरोगंज जटहां बाजार निवासी जवाहिर, गुलरिहा के हरिसेवकपुर निवासी सतीश यादव, कमलेश यादव, पिपराइच के ताश पिपरा निवासी शिवम यादव, शाहपुर के पादरीबाजार निवासी राजवीर यादव उर्फ मटेलू व हरिसेवकपुर निवासी रामभजन यादव। इनके साथ तीन अज्ञात युवक भी शामिल हैं। इन आरोपित तस्करों ने हथियारों के बल पर क्षेत्र में डकैती की योजना बनाई थी और उसी के तहत पशुओं को जबरन वाहन में लादने का प्रयास किया गया।

    नंदानगर में पिकअप से आए युवकों की पहचान सीसी कैमरे के फुटेज से तस्कर के रूप में की गई है। छह नामजद व तीन अज्ञात पर केस दर्ज कर दो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अन्य तस्करों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

    -

    -अभिनव त्यागी, एसपी सिटी