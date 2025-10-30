Gorakhpur News: सीसी कैमरे से हुई पहचान, नंदानगर में आए थे कुशीनगर और गुलरिहा के पशु तस्कर

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पिपराइच में पशु तस्करों द्वारा एक युवक की हत्या के बाद नंदानगर क्षेत्र में उनकी दोबारा सक्रियता ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। 26 अक्टूबर की भोर में पिकअप सवार कुछ लोगों द्वारा पालतू पशुओं को जबरन वाहन में लादने और विरोध करने पर स्थानीय लोगों को तमंचा दिखाकर धमकाने की घटना को पुलिस ने गंभीरता से लिया है।

पुलिस ने सीसी कैमरे से तस्करों की पहचान कर ली है। कुशीनगर और गुलरिहा क्षेत्र के रहने वाले छह नामजद व तीन अज्ञात तस्करों के विरुद्ध केस दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। इसमें से दो को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेज दिया गया है।

झरना टोला चौकी प्रभारी अतुल कुमार तिवारी की तहरीर पर यह मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि 26 अक्तूबर की सुबह 4:52 बजे सोनू गिरी नामक व्यक्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी कि पवन विहार शिव मंदिर के पास पिकअप सवार कुछ लोग पशुओं को लादने का प्रयास कर रहे हैं।