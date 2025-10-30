तीतरों की तस्करी करने वाले शख्स को STF ने दबोचा, दूसरे राज्यों में फैला था नेटवर्क

जागरण संवाददाता, उन्नाव। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) व एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) की संयुक्त टीम ने बुधवार रात 25 जिंदा और 100 मृत तीतरों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किया।



वन रेंज बीट प्रभारी नीलू यादव के मुताबिक, एसटीएफ लखनऊ व वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) के उच्च अधिकारियों के इनपुट पर सदर क्षेत्र के आईबीपी पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार को रोका गया। तलाशी लेने पर उसके पास बोरी में 25 जिंदा व 100 मृत तीतर मिले।