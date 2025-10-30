Language
    तीतरों की तस्करी करने वाले शख्स को STF ने दबोचा, दूसरे राज्यों में फैला था नेटवर्क

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 12:18 PM (IST)

    स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने तीतरों की तस्करी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नेटवर्क अन्य राज्यों तक फैला हुआ था। एसटीएफ को इस व्यक्ति के बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। एसटीएफ अब नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, उन्नाव। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) व एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) की संयुक्त टीम ने बुधवार रात 25 जिंदा और 100 मृत तीतरों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किया।

    वन रेंज बीट प्रभारी नीलू यादव के मुताबिक, एसटीएफ लखनऊ व वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) के उच्च अधिकारियों के इनपुट पर सदर क्षेत्र के आईबीपी पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार को रोका गया। तलाशी लेने पर उसके पास बोरी में 25 जिंदा व 100 मृत तीतर मिले।

    आरोपित ने अपना नाम सागर निवासी तालिब सरांय सदर बताया। आरोपित के खिलाफ सदर कोतवाली में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आरोपी ने बताया कि वह दूसरे राज्यों में तीतरों की बिक्री करता था। बरामद तीतरों को वन विभाग के सिपुर्द किया गया है।