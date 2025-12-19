नॉन कैश काउंटरों से अब पीटीओ पर भी मिल जाएगा टिकट, किराये के अंतर का ऑनलाइन भुगतान कर बुक करा सकेंगे आरक्षित टिकट
गोरखपुर में अब नॉन-कैश काउंटरों से पीटीओ पर भी टिकट मिल सकेगा। यात्री किराये के अंतर का ऑनलाइन भुगतान करके आरक्षित टिकट बुक करा सकते हैं। यह सुविधा या ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेलवे के नान कैश काउंटरों से अब सुविधा टिकट आदेश (पीटीओ) पर भी आरक्षित टिकट मिल जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे के प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक प्रकाश चन्द्र जायसवाल के दिशा-निर्देश पर गुरुवार को गोरखपुर स्थित वाणिज्य विभाग और यांत्रिक कारखाना के अलावा लखनऊ, वाराणसी और इज्जतनगर मंडल में संचालित नान कैश काउंटरों पर पीटीओ पर क्यूआर-यूपीआइ के माध्यम से किराये के अंतर का आनलाइन भुगतान करके आरक्षण टिकट बुक कराने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई।
दैनिक जागरण ने रेलकर्मियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए 13 दिसंबर के अंक में 'बोर्ड के आदेश के बाद भी नान कैश काउंटरों से पीटीओ पर नहीं बुक हो रहे टिकट' शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। रेलवे बोर्ड ने आठ जुलाई 2022 को भारतीय रेलवे स्तर पर सभी महाप्रबंधकों को पत्र लिखकर नान कैश काउंटरों पर भी पीटीओ पर टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान करने के लिए निर्देशित किया था।
तीन साल से अधिक हो गए, लेकिन पूर्वोत्तर रेलवे के नान कैश काउंटरों पर पीटीओ पर टिकटों की बुकिंग की व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई। इसको लेकर रेलकर्मियों में आक्रोश था। एनई रेलवे मजदूर यूनियन (नरमू) के महामंत्री केएल गुप्ता ने पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक को चिट्ठी लिखी थी।
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार नान कैश काउंटरों से सिर्फ सुविधा पास/ड्यूटी पास पर ही आरक्षण की सुविधा उपलब्ध थी। अब रेलकर्मी रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी नान कैश काउंटरों से पास और पीटीओ से आरक्षित टिकट बुक करा सकेंगे।
इस संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे एवं अन्य जोनल रेलवे द्वारा रेलवे बोर्ड से दिशा-निर्देश की मांग की गई थी। रेलकर्मियों को सिर्फ ऑनलाइन भुगतान करके टिकट बनाए जाने के लिए निर्देशित किया गया है।
