Indian Railway News: 118 स्टेशनों पर लगा ईआइ सिस्टम, एक क्लिक पर बन जा रहा ट्रेनों का रूट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के 118 स्टेशनों पर इलेक्ट्रानिक इंटरलाकिंग सिस्टम (ईआइ) लग गया है। अब इन स्टेशनों पर कंप्यूटर के माउस से एक क्लिक पर ट्रेनों का रूट बन जा रहा। स्टेशन मास्टर और कंट्रोलर पैनल की जगह हाईटेक एलईडी स्क्रीन पर यार्ड प्लान कर कर रहे हैं। यह सिस्टम लग जाने से ट्रैक क्षमता बढ़ने के साथ ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़ जाएगी। ट्रेनों का समय पालन दुरुस्त होगा। संरक्षा और सुरक्षा मजबूत होगी।

पूर्वोत्तर रेलवे के छोटे-बड़े सभी 505 स्टेशनों से रूट रिले इंटरलाकिंग पैनल (आरआरआइ) हट जाएगा। धीरे-धीरे सभी स्टेशनों पर इलेक्ट्रानिक इंटरलाकिंग सिस्टम लग जाएगा। इलेक्ट्रानिक इंटरलाकिंग सिस्टम लग जाने से मैनुअल कार्य पूरी तरह डिजिटल प्लेटफार्म पर आ जाएगा। स्टेशन मास्टर के हाथ बटन की जगह माउस पर होंगे।

माउस से ही रेलवे स्टेशन यार्ड के सिग्नल और प्वाइंट बनेंगे। सिग्नल और प्वाइंट फेल होने की समस्या तो समाप्त होगी ही, अधिक से अधिक ट्रेनें भी चलाई जा सकेंगी। गाड़ियों का परिचालन भी तेज होगा। ट्रेनों की रफ्तार बढ़ने के साथ समय पालन भी दुरुस्त होगा। दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। स्टेशन यार्ड में रेल लाइन, प्वाइंट और सिग्नल सिस्टम में सुविधा के अनुसार बदलाव किया जा सकेगा।

फिलहाल, मुख्यालय गोरखपुर, कैंट और नकहा स्टेशन पर इलेक्ट्रानिक इंटरलाकिंग सिस्टम लागू हो गया है। बस्ती, मुंडेरवा, बभनान, ओरवारा और चुरेब आदि 13 स्टेशनों पर जल्द ही इलेक्ट्रानिक इंटरलाकिंग सिस्टम के भवन भी बनने लगेंगे। लखनऊ मंडल प्रशासन ने निर्माण कार्य शुरू करने के लिए टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।