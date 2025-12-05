गोरखपुर में रानीडीहा और गुलरिहा की 8395 संपत्तियां अब कर के दायरे में, मालिकों को करना होगा TAX भुगतान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नगर निगम द्वारा शहर से सटे नवगठित 10 नए वार्डों में संपत्ति कर (प्रापर्टी टैक्स) लागू करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। हरसेवकपुर और खोराबार में कर निर्धारण के बाद अब रानीडीहा और गुलरिहा में भी संपत्तियों के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। सर्वे के बाद इन दोनों वार्डों को मिलाकर कुल 8,395 संपत्तियां चिह्नित की गई हैं, जिनके मालिकों को इसी वित्तीय वर्ष से नगर निगम को संपत्ति कर का भुगतान करना होगा।

नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, सर्वे के बाद अब इन संपत्तियों का विस्तृत विवरण प्रकाशित किया जाएगा। नियमानुसार इस प्रकाशन के साथ ही स्थानीय निवासियों और संपत्ति मालिकों से आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे। यह प्रक्रिया पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाती है, ताकि किसी भी विसंगति को अंतिम सूची जारी होने से पहले सुधारा जा सके।



सर्वे लिस्ट प्रकाशन कर निगम मांगेगा आपत्ति

आपत्तियों के निस्तारण के बाद, संपत्तियों की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। अंतिम प्रकाशन के साथ ही ये सभी संपत्तियां आधिकारिक तौर पर नगर निगम की कर प्रणाली के दायरे में आ जाएंगी और संबंधित मालिकों के लिए इसी वर्ष से टैक्स देना अनिवार्य हो जाएगा। इन नए क्षेत्रों के नगर निगम में शामिल होने और संपत्ति कर के दायरे में आने से नगर निगम के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।