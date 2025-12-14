गोरखपुर में गैंगस्टर के आरोपी को छोड़ने पर सवाल, स्टे की शुरू हुई जांच

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गैंगस्टर एक्ट की आरोपित महिला को कोर्ट से स्टे मिलने का हवाला देकर छोड़े जाने पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शिकायतकर्ता की ओर से डीआइजी से की गई शिकायत के बाद पूरे प्रकरण की जांच एसपी उत्तरी को सौंपी गई है। अब यह पड़ताल की जा रही है कि जिस कोर्ट स्टे के आधार पर आरोपित को छोड़ा गया, वह वास्तव में था या नहीं, और अगर नहीं था तो यह चूक लापरवाही थी या जानबूझकर की गई कार्रवाई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चिलुआताल थाने में दर्ज गैंग्सटर एक्ट के इस मुकदमे की विवेचना वर्तमान में पीपीगंज थाना पुलिस कर रही है। बीते दिनों इस मामले में पुलिस ने दो महिलाओं को हिरासत में लिया था। पूछताछ और कार्रवाई के बाद एक महिला को जेल भेज दिया गया, जबकि दूसरी महिला को यह कहते हुए रिहा कर दिया गया कि उसे न्यायालय से गिरफ्तारी पर रोक यानी स्टे प्राप्त है।

इसी रिहाई को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। गोरखनाथ की रहने वाली शिकायतकर्ता सैबा अनवर का आरोप है कि जिस महिला को छोड़ा गया, उसके पक्ष में कोई कोर्ट स्टे नहीं था। आरोप है कि बिना विधिक आधार के उसे रिहा कर दिया गया, जिससे पूरे मामले की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए।