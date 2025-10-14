UP के इस जिले में लापरवाह अभियंताओं ने उड़ाई पांच हजार घरों की बिजली, मची खलबली
गोरखपुर में बिजली विभाग की लापरवाही से पांच हजार घरों में अंधेरा छा गया। लोहिया उपकेंद्र के शटडाउन में देरी के कारण उपभोक्ताओं को भारी परेशानी हुई। सड़क चौड़ीकरण के काम के चलते बिजली काटी गई थी, लेकिन अभियंताओं के खराब तालमेल के कारण आपूर्ति देर रात तक बहाल नहीं हो पाई। अधिकारियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और उपभोक्ताओं को अंधेरे में रहना पड़ा।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बिजली निगम के लापरवाह अभियंताओं ने पांच हजार परिवारों की दीपावली की तैयारी को रोक दिया। लोहिया उपकेंद्र के शटडाउन को लेकर अभियंता इतना ज्यादा कंफ्यूज रहे कि निर्धारित समय से तकरीबन दो घंटे बाद काम शुरू कराया।
घोषणा थी कि शाम चार बजे तक बिजली आ जाएगी लेकिन रात 7:15 बजे आयी। लोक निर्माण विभाग के ठीकेदार के साथ विद्युत माध्यमिक कार्यखंड और लोहिया उपकेंद्र के अभियंताओं का खराब समन्वय उपभोक्ताओं पर भारी पड़ा है।
सड़क चौड़ीकरण और लाइन शिफ्टिंग कार्य के लिए विद्युत माध्यमिक कार्यखंड ने सोमवार को दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे तक लोहिया उपकेंद्र बंद रखने का निर्णय लिया था। बिजली आपूर्ति तकरीबन दो बजे ठप हुई।
उपभोक्ताओं ने शाम चार बजे तक आपूर्ति बहाल होने की उम्मीद में समय काटना शुरू किया लेकिन जब पांच बजे तक बिजली नहीं आयी तो बेचैनी बढ़ गई। शाम ढलने के कारण घरों में अंधेरा छा गया।
इन्वर्टर भी जवाब देने लगा। आरोप है कि उपकेंद्र पर फोन करने पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। अवर अभियंता ने भी फोन काल का कोई जवाब नहीं दिया।
टाउनहाल खंड के अधिशासी अभियंता अंकित कुमार ने कहा कि काम देर होने के कारण दिक्कत हुई। विद्युत माध्यमिक कार्यखंड के अधिशासी अभियंता सुजीत गुप्ता ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के ठीकेदार की लापरवाही से देर हुई। उनको नोटिस जारी किया जाएगा। भविष्य में इस तरह की समस्या न हो, इसके लिए कार्ययोजना बनाई जाएगी।
यह भी पढ़ें- रेलवे सुरक्षा बल के ग्रुप 'सी' कर्मियों को 30 दिन का बोनस, जारी किया गया पत्र
मना करने के बाद भी ले लिया शटडाउन
अभियंताओं का कहना है कि दोपहर दो बजे तक जब काम नहीं शुरू हुआ तो विद्युत माध्यमिक कार्यखंड के अभियंता को शटडाउन देने से मना कर दिया गया। उनसे कहा गया कि दो घंटे में काम पूरा नहीं होगा, इस कारण अब दूसरे दिन शटडाउन लें लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। मोहद्दीपुर से शटडाउन ले लिया। इसके बाद काम शुरू किया और लापरवाही बरती।
पाम पैराडाइज में भी एक घंटे रहा संकट
लोहिया और पाम पैराडाइज उपकेंद्रों को मोहद्दीपुर से एक ही लाइन से बिजली दी जाती है। लोहिया उपकेंद्र की आपूर्ति ठप करने के लिए दोपहर तकरीबन 1:45 बजे मोहद्दीपुर पारेषण उपकेंद्र से शटडाउन लिया गया। लाइन काटकर दोपहर 2:15 बजे शटडाउन बहाल किया गया। शाम को यही प्रक्रिया फिर दोहराई गई। इस कारण पाम पैराडाइज उपकेंद्र एक घंटे बंद रहा।
पोल से गिरकर घायल कर्मचारी की हालत गंभीर
लोहिया उपकेंद्र क्षेत्र में पिछले सप्ताह पोल पर काम कर रहा निविदा लाइनमैन नीचे गिर गया। उसे भर्ती कराने में अभियंता घंटों माथापच्ची करते रहे। इस कारण बिजली आपूर्ति बहाल करने में विलंब हुआ। लाइनमैन को बीमा के जरिये प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि अभियंता आर्थिक सहायता नहीं कर रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।